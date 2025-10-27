DeFrogs（DEFROGS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 44.86 $ 44.86 $ 44.86 24H最低價 $ 46.57 $ 46.57 $ 46.57 24H最高價 24H最低價 $ 44.86$ 44.86 $ 44.86 24H最高價 $ 46.57$ 46.57 $ 46.57 歷史最高 $ 3,930.55$ 3,930.55 $ 3,930.55 最低價 $ 34.07$ 34.07 $ 34.07 漲跌幅（1H） -0.24% 漲跌幅（1D） +0.33% 漲跌幅（7D） +0.12% 漲跌幅（7D） +0.12%

DeFrogs（DEFROGS）目前實時價格為 $45.53。過去 24 小時內，DEFROGS 的交易價格在 $ 44.86 至 $ 46.57 之間波動，市場活躍度顯著。DEFROGS 的歷史最高價為 $ 3,930.55，歷史最低價為 $ 34.07。

從短期表現來看，DEFROGS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.24%，過去 24 小時內變動為 +0.33%，過去 7 天內累計變動為 +0.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DeFrogs（DEFROGS）市場資訊

市值 $ 454.39K$ 454.39K $ 454.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 454.39K$ 454.39K $ 454.39K 流通量 10.00K 10.00K 10.00K 總供應量 10,000.0 10,000.0 10,000.0

DeFrogs 的目前市值為 $ 454.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DEFROGS 的流通量為 10.00K，總供應量是 10000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 454.39K。