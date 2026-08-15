DEBT 今日價格

DEBT ($DEBT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 $DEBT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $DEBT。

DEBT 目前市值在 $ 46,848 排名第 #-，流通供應量為 760.14M $DEBT。過去 24 小時內，$DEBT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$DEBT 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +5.71%。過去一天，總交易量達到 --。

DEBT（$DEBT）市場資訊

市值 $ 46.85K$ 46.85K $ 46.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 47.24K$ 47.24K $ 47.24K 流通量 760.14M 760.14M 760.14M 總供應量 933,471,314.254676 933,471,314.254676 933,471,314.254676

DEBT 的目前市值為 $ 46.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$DEBT 的流通量為 760.14M，總供應量是 933471314.254676，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 47.24K。