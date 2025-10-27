Dark Eclipse（DARK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00352871 24H最高價 $ 0.00781947 歷史最高 $ 0.04480236 最低價 $ 0.00116023 漲跌幅（1H） -9.45% 漲跌幅（1D） +79.64% 漲跌幅（7D） +415.20%

Dark Eclipse（DARK）目前實時價格為 $0.00684388。過去 24 小時內，DARK 的交易價格在 $ 0.00352871 至 $ 0.00781947 之間波動，市場活躍度顯著。DARK 的歷史最高價為 $ 0.04480236，歷史最低價為 $ 0.00116023。

從短期表現來看，DARK 在過去 1 小時內的價格變動為 -9.45%，過去 24 小時內變動為 +79.64%，過去 7 天內累計變動為 +415.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dark Eclipse（DARK）市場資訊

市值 $ 6.84M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 6.84M 流通量 999.96M 總供應量 999,957,849.0

Dark Eclipse 的目前市值為 $ 6.84M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DARK 的流通量為 999.96M，總供應量是 999957849.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.84M。