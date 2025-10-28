Cypherspace（CYPHER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00201261$ 0.00201261 $ 0.00201261 最低價 $ 0.00001398$ 0.00001398 $ 0.00001398 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +9.24% 漲跌幅（7D） +9.24%

Cypherspace（CYPHER）目前實時價格為 $0.00001601。過去 24 小時內，CYPHER 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CYPHER 的歷史最高價為 $ 0.00201261，歷史最低價為 $ 0.00001398。

從短期表現來看，CYPHER 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 +9.24%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cypherspace（CYPHER）市場資訊

市值 $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K 流通量 999.58M 999.58M 999.58M 總供應量 999,576,196.492234 999,576,196.492234 999,576,196.492234

Cypherspace 的目前市值為 $ 16.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CYPHER 的流通量為 999.58M，總供應量是 999576196.492234，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.01K。