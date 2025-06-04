CryptoDM 價格 (CDM)
今天 CryptoDM (CDM) 的實時價格爲 0.01973615 USD。目前其市值爲 $ 17.79K USD。CDM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CryptoDM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- CryptoDM 當天價格變化爲 +8.49%
- 其循環供應量爲 900.00K USD
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今天內，CryptoDM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00154403。
在過去30天內，CryptoDM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，CryptoDM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，CryptoDM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00154403
|+8.49%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
CryptoDM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.15%
+8.49%
-35.33%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data
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|1 CDM 兌換 VND
₫519.35678725
|1 CDM 兌換 AUD
A$0.030393671
|1 CDM 兌換 GBP
￡0.0144073895
|1 CDM 兌換 EUR
€0.0171704505
|1 CDM 兌換 USD
$0.01973615
|1 CDM 兌換 MYR
RM0.083681276
|1 CDM 兌換 TRY
₺0.772078188
|1 CDM 兌換 JPY
¥2.839242539
|1 CDM 兌換 RUB
₽1.5585637655
|1 CDM 兌換 INR
₹1.6915854165
|1 CDM 兌換 IDR
Rp323.543390856
|1 CDM 兌換 KRW
₩27.1847703715
|1 CDM 兌換 PHP
₱1.099303555
|1 CDM 兌換 EGP
￡E.0.9802945705
|1 CDM 兌換 BRL
R$0.1111145245
|1 CDM 兌換 CAD
C$0.0270385255
|1 CDM 兌換 BDT
৳2.412546976
|1 CDM 兌換 NGN
₦31.2279180605
|1 CDM 兌換 UAH
₴0.8200370325
|1 CDM 兌換 VES
Bs1.8946704
|1 CDM 兌換 PKR
Rs5.5515816335
|1 CDM 兌換 KZT
₸10.1106322835
|1 CDM 兌換 THB
฿0.6439905745
|1 CDM 兌換 TWD
NT$0.5920845
|1 CDM 兌換 AED
د.إ0.0724316705
|1 CDM 兌換 CHF
Fr0.016183643
|1 CDM 兌換 HKD
HK$0.154731416
|1 CDM 兌換 MAD
.د.م0.1813752185
|1 CDM 兌換 MXN
$0.380118249