CryptoDM 價格 (CDM)

USD

CryptoDM (CDM) 實時價格圖表

$0.01973615
$0.01973615$0.01973615
+8.40%(1D)

今天 CryptoDM (CDM) 的價格

今天 CryptoDM (CDM) 的實時價格爲 0.01973615 USD。目前其市值爲 $ 17.79K USD。CDM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CryptoDM 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- CryptoDM 當天價格變化爲 +8.49%
- 其循環供應量爲 900.00K USD

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CryptoDM (CDM) 價格表現 USD

今天內，CryptoDM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00154403
在過去30天內，CryptoDM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，CryptoDM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，CryptoDM 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00154403+8.49%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

CryptoDM (CDM) 價格分析

CryptoDM 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01805451
$ 0.01805451$ 0.01805451

$ 0.01977537
$ 0.01977537$ 0.01977537

$ 0.065531
$ 0.065531$ 0.065531

-0.15%

+8.49%

-35.33%

CryptoDM (CDM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 17.79K
$ 17.79K$ 17.79K

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900.00K
900.00K 900.00K

什麼是CryptoDM (CDM)

CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data

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CryptoDM (CDM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 CryptoDM (CDM) 的其他問題

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CDM 兌換爲當地貨幣

1 CDM 兌換 VND
519.35678725
1 CDM 兌換 AUD
A$0.030393671
1 CDM 兌換 GBP
0.0144073895
1 CDM 兌換 EUR
0.0171704505
1 CDM 兌換 USD
$0.01973615
1 CDM 兌換 MYR
RM0.083681276
1 CDM 兌換 TRY
0.772078188
1 CDM 兌換 JPY
¥2.839242539
1 CDM 兌換 RUB
1.5585637655
1 CDM 兌換 INR
1.6915854165
1 CDM 兌換 IDR
Rp323.543390856
1 CDM 兌換 KRW
27.1847703715
1 CDM 兌換 PHP
1.099303555
1 CDM 兌換 EGP
￡E.0.9802945705
1 CDM 兌換 BRL
R$0.1111145245
1 CDM 兌換 CAD
C$0.0270385255
1 CDM 兌換 BDT
2.412546976
1 CDM 兌換 NGN
31.2279180605
1 CDM 兌換 UAH
0.8200370325
1 CDM 兌換 VES
Bs1.8946704
1 CDM 兌換 PKR
Rs5.5515816335
1 CDM 兌換 KZT
10.1106322835
1 CDM 兌換 THB
฿0.6439905745
1 CDM 兌換 TWD
NT$0.5920845
1 CDM 兌換 AED
د.إ0.0724316705
1 CDM 兌換 CHF
Fr0.016183643
1 CDM 兌換 HKD
HK$0.154731416
1 CDM 兌換 MAD
.د.م0.1813752185
1 CDM 兌換 MXN
$0.380118249