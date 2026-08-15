Crust Network 今日價格

Crust Network (CRU) 今日實時價格為 $ 0.00970463，過去 24 小時內變化了 1.74%。目前 CRU 兌 USD 的匯率為 $ 0.00970463 每 CRU。

Crust Network 目前市值在 $ 259,276 排名第 #-，流通供應量為 26.72M CRU。過去 24 小時內，CRU 的交易價格在 $ 0.00969158（低點）和 $ 0.00990458（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 179.24，而歷史最低價為 $ 0.00769792。

短期表現方面，CRU 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -4.50%。過去一天，總交易量達到 $ 10.02K。

Crust Network（CRU）市場資訊

市值 $ 259.28K$ 259.28K $ 259.28K 成交量（24H） $ 10.02K$ 10.02K $ 10.02K 完全稀釋市值 $ 339.91K$ 339.91K $ 339.91K 流通量 26.72M 26.72M 26.72M 總供應量 35,025,067.0 35,025,067.0 35,025,067.0

Crust Network 的目前市值為 $ 259.28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.02K。CRU 的流通量為 26.72M，總供應量是 35025067.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 339.91K。