Cronos Legends（CLG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 113.75 $ 113.75 $ 113.75 24H最低價 $ 126.65 $ 126.65 $ 126.65 24H最高價 24H最低價 $ 113.75$ 113.75 $ 113.75 24H最高價 $ 126.65$ 126.65 $ 126.65 歷史最高 $ 474.6$ 474.6 $ 474.6 最低價 $ 52.75$ 52.75 $ 52.75 漲跌幅（1H） +0.55% 漲跌幅（1D） +7.12% 漲跌幅（7D） +55.01% 漲跌幅（7D） +55.01%

Cronos Legends（CLG）目前實時價格為 $122.78。過去 24 小時內，CLG 的交易價格在 $ 113.75 至 $ 126.65 之間波動，市場活躍度顯著。CLG 的歷史最高價為 $ 474.6，歷史最低價為 $ 52.75。

從短期表現來看，CLG 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.55%，過去 24 小時內變動為 +7.12%，過去 7 天內累計變動為 +55.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cronos Legends（CLG）市場資訊

市值 $ 40.54K$ 40.54K $ 40.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 58.68K$ 58.68K $ 58.68K 流通量 330.18 330.18 330.18 總供應量 477.9525 477.9525 477.9525

Cronos Legends 的目前市值為 $ 40.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLG 的流通量為 330.18，總供應量是 477.9525，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 58.68K。