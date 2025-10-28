Craft Engine（CRAFT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00125856 $ 0.00125856 $ 0.00125856 24H最低價 $ 0.0013231 $ 0.0013231 $ 0.0013231 24H最高價 24H最低價 $ 0.00125856$ 0.00125856 $ 0.00125856 24H最高價 $ 0.0013231$ 0.0013231 $ 0.0013231 歷史最高 $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.49% 漲跌幅（1D） +2.24% 漲跌幅（7D） -0.96% 漲跌幅（7D） -0.96%

Craft Engine（CRAFT）目前實時價格為 $0.00129335。過去 24 小時內，CRAFT 的交易價格在 $ 0.00125856 至 $ 0.0013231 之間波動，市場活躍度顯著。CRAFT 的歷史最高價為 $ 0.00321117，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CRAFT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.49%，過去 24 小時內變動為 +2.24%，過去 7 天內累計變動為 -0.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Craft Engine（CRAFT）市場資訊

市值 $ 95.71K$ 95.71K $ 95.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 129.34K$ 129.34K $ 129.34K 流通量 74.00M 74.00M 74.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Craft Engine 的目前市值為 $ 95.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRAFT 的流通量為 74.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 129.34K。