CONX 價格 (CONX)
CONX (CONX) 今日實時價格為 $ 0.0039075，過去 24 小時內變化了 0.29%。目前 CONX 兌 USD 的匯率為 $ 0.0039075 每 CONX。
CONX 目前市值在 $ 3,934,152 排名第 #-，流通供應量為 1.01B CONX。過去 24 小時內，CONX 的交易價格在 $ 0.00383689（低點）和 $ 0.00393843（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.4，而歷史最低價為 $ 0.00377565。
短期表現方面，CONX 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -3.35%。過去一天，總交易量達到 $ 20.88K。
CONX 的目前市值為 $ 3.93M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 20.88K。CONX 的流通量為 1.01B，總供應量是 1999879778.1998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.82M。
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今天內，CONX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，CONX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0010123937。
在過去60天內，CONX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0017785521。
在過去90天內，CONX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.000000002645037226。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
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|30天
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在 2040 年，CONX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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CONX（文化 = 連結）是一個新一代的Layer 1文化金融科技主網，它彌合了Web2與Web3之間的鴻溝，將文化、金融與科技融合為一個值得信賴的數位生態系統。
專為AI與代幣化資產時代打造，CONX在符合監管要求的架構中整合了實物資產（RWA）、證券型代幣（STO）、人工智慧生成內容（AIGC）以及智慧財產權（IP），讓機構、創作者與投資者能夠安全地參與數位經濟。
透過CONX Pulse平台，用戶可於鏈上透明地發行、代幣化並交易實物資產；而Vault、Origin、Nest與Arena則提供了全面的基礎設施，涵蓋數位資產管理、智慧財產權登記、人工智慧驅動的創作，以及以創作者為核心的經濟體系。
CONX建立在信任、互操作性與符合監管的治理基礎之上，連結傳統金融與去中心化金融，實現跨境與跨產業間資本流動的無縫銜接。
從內容到資本——CONX連接各種形式的價值。
CONX Vault
一個安全的數位資產錢包與管理解決方案，讓用戶能在CONX生態系統內安全地儲存與整理自己的資產。Vault建基於先進的安全基礎設施，可可靠地儲存、轉移與追蹤多種資產類型，包括實物資產（RWA）、非同質化代幣（NFT）與數位代幣，確保所有交易的安全與透明。
CONX Origin
一個智慧財產權（IP）登記與代幣化平台，讓創作者能於鏈上建立、管理並運用自己的智慧財產權。
Origin提供統一的框架，用於智慧財產權的登記、驗證與價值追蹤，讓創作者能透明地管理所有權與收益，同時完全掌控自己的數位權利。
CONX Nest
一個由人工智慧驅動的創作平台，旨在支持二創者與數位藝術家。
Nest整合並串聯廣泛的人工智慧工具與創作資源，讓用戶能製作、精進並擴展自己的作品成為基於智慧財產權的數位資產，從而促進CONX生態系統內的持續創新。
CONX Arena
一個創意競賽平台，讓不同領域的創作者能展示、評估並發展自己的點子與作品。
透過結構化的審核與認可流程，Arena推廣創意卓越表現，並強化CONX創意經濟中的社群參與。
CONX Pulse
是實物資產（RWA）發行與流通的核心平台，致力於確保信任、透明與互操作性。
Pulse讓用戶能於鏈上發行、交換與管理代幣化的實物資產，為開放且符合監管的數位金融基礎設施奠定關鍵基石。
CONX 的當前價格是多少？
CONX（CONX）的交易價格為 NT$0.122685300569413800000，反映過去 24 小時內價格波動了 0.29%。此即時數據匯集了全球交易所的定價資訊，以便交易者隨時掌握準確的市場估值。
CONX 在其生態系統中扮演什麼角色？
作為 -- 網路的核心資產及 Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains 領域的一部分，CONX 經常驅動支付、權益抵押、治理投票和流動性激勵等關鍵功能。其設計會影響整個生態系統中應用程式或智慧合約的運作方式。
今日 CONX 的交易活躍度如何？
過去 24 小時內，CONX 的交易量達到了 NT$--。高交易量通常意味著投資者興趣強烈，流動性更佳，無論是小額還是大額交易者都能獲得更好的執行效果。
CONX 的流通供應量是多少？
目前共有 1006614353.189188 個代幣在流通，這決定了可供交易的數量。流通供應量有助於投資者估算稀缺性、通膨動態以及長期代幣分配的可能性。
CONX 的市值與排名是多少？
CONX 目前位居第 1741 名，市值達到 NT$123522103.80185807808000，使其成為該領域內備受認可的資產之一，幫助投資者衡量其相對規模。
過去 24 小時內，CONX 的表現如何？
其價格在過去 24 小時內波動了 0.29%。短期價格波動可能受到交易情緒、流動性變化或 -- 網路相關發展的影響。
CONX 與同類別的其他資產相比如何？
在 Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains 分類中，CONX 展現出競爭力十足的活動，這得益於其強勁的交易水準、高流動性和在生態系統中的持續使用場景。
|時間 (UTC+8)
|類型
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