Coldint 圖標

Coldint 價格 (SN29)

USD

Coldint (SN29) 實時價格圖表

$1.26
$1.26$1.26
-8.10%(1D)

今天 Coldint (SN29) 的價格

今天 Coldint (SN29) 的實時價格爲 1.26 USD。目前其市值爲 $ 1.63M USD。SN29 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Coldint 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Coldint 當天價格變化爲 -8.19%
- 其循環供應量爲 1.29M USD

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Coldint (SN29) 價格表現 USD

今天內，Coldint 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.112411168665491
在過去30天內，Coldint 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Coldint 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Coldint 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.112411168665491-8.19%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Coldint (SN29) 價格分析

Coldint 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

$ 1.82
$ 1.82$ 1.82

+0.66%

-8.19%

-26.25%

Coldint (SN29) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

--
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1.29M
1.29M 1.29M

什麼是Coldint (SN29)

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Coldint (SN29) 資源

官網

Coldint（SN29）代幣經濟

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大家還在問：關於 Coldint (SN29) 的其他問題

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SN29 兌換爲當地貨幣

1 SN29 兌換 VND
33,156.9
1 SN29 兌換 AUD
A$1.9278
1 SN29 兌換 GBP
0.9198
1 SN29 兌換 EUR
1.0836
1 SN29 兌換 USD
$1.26
1 SN29 兌換 MYR
RM5.3424
1 SN29 兌換 TRY
49.6188
1 SN29 兌換 JPY
¥182.5992
1 SN29 兌換 RUB
99.162
1 SN29 兌換 INR
108.738
1 SN29 兌換 IDR
Rp20,655.7344
1 SN29 兌換 KRW
1,723.6548
1 SN29 兌換 PHP
71.6058
1 SN29 兌換 EGP
￡E.63.1512
1 SN29 兌換 BRL
R$6.8796
1 SN29 兌換 CAD
C$1.701
1 SN29 兌換 BDT
154.0224
1 SN29 兌換 NGN
1,947.4434
1 SN29 兌換 UAH
52.3278
1 SN29 兌換 VES
Bs128.52
1 SN29 兌換 PKR
Rs356.832
1 SN29 兌換 KZT
645.813
1 SN29 兌換 THB
฿41.013
1 SN29 兌換 TWD
NT$37.2078
1 SN29 兌換 AED
د.إ4.6242
1 SN29 兌換 CHF
Fr1.0206
1 SN29 兌換 HKD
HK$9.8784
1 SN29 兌換 MAD
.د.م11.466
1 SN29 兌換 MXN
$23.8644