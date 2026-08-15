COLADA 今日價格

COLADA (COLA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.89%。目前 COLA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 COLA。

COLADA 目前市值在 $ 162,698 排名第 #-，流通供應量為 999.86M COLA。過去 24 小時內，COLA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，COLA 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -10.93%。過去一天，總交易量達到 $ 1.16K。

COLADA（COLA）市場資訊

市值 $ 162.70K$ 162.70K $ 162.70K 成交量（24H） $ 1.16K$ 1.16K $ 1.16K 完全稀釋市值 $ 162.70K$ 162.70K $ 162.70K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 總供應量 999,857,600.8220514 999,857,600.8220514 999,857,600.8220514

COLADA 的目前市值為 $ 162.70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.16K。COLA 的流通量為 999.86M，總供應量是 999857600.8220514，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 162.70K。