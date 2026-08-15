Checkr 今日價格

Checkr ($CHECKR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.43%。目前 $CHECKR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $CHECKR。

Checkr 目前市值在 $ 20,973 排名第 #-，流通供應量為 33.84B $CHECKR。過去 24 小時內，$CHECKR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$CHECKR 在過去一小時內波動了 -1.99%，過去7 天內波動了 -5.27%。過去一天，總交易量達到 --。

Checkr（$CHECKR）市場資訊

市值 $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 61.96K$ 61.96K $ 61.96K 流通量 33.84B 33.84B 33.84B 總供應量 96,503,823,434.26854 96,503,823,434.26854 96,503,823,434.26854

Checkr 的目前市值為 $ 20.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$CHECKR 的流通量為 33.84B，總供應量是 96503823434.26854，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61.96K。