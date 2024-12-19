cETH 圖標

cETH 價格 (CETH)

USD

cETH (CETH) 實時價格圖表

$74.62
$74.62$74.62
-4.10%(1D)

今天 cETH (CETH) 的價格

今天 cETH (CETH) 的實時價格爲 74.62 USD。目前其市值爲 $ 231.88M USD。CETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.67 USD
- cETH 當天價格變化爲 -4.18%
- 其循環供應量爲 3.11M USD

在獲取 MEXC 上從 CETH兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 CETH 價格信息的首選平臺。

cETH (CETH) 價格表現 USD

今天內，cETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.25616149358366
在過去30天內，cETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +14.3203988200
在過去60天內，cETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +29.9870021360
在過去90天內，cETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +23.54444124520073

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -3.25616149358366-4.18%
30天$ +14.3203988200+19.19%
60天$ +29.9870021360+40.19%
90天$ +23.54444124520073+46.10%

cETH (CETH) 價格分析

cETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 71.61
$ 71.61$ 71.61

$ 78.31
$ 78.31$ 78.31

$ 97.75
$ 97.75$ 97.75

+0.97%

-4.18%

-5.45%

cETH (CETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 231.88M
$ 231.88M$ 231.88M

$ 44.67
$ 44.67$ 44.67

3.11M
3.11M 3.11M

什麼是cETH (CETH)

Compound protocol balance token

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

cETH (CETH) 資源

官網

大家還在問：關於 cETH (CETH) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CETH 兌換爲當地貨幣

1 CETH 兌換 AUD
A$119.392
1 CETH 兌換 GBP
58.9498
1 CETH 兌換 EUR
71.6352
1 CETH 兌換 USD
$74.62
1 CETH 兌換 MYR
RM335.79
1 CETH 兌換 TRY
2,616.9234
1 CETH 兌換 JPY
¥11,706.3856
1 CETH 兌換 RUB
7,733.6168
1 CETH 兌換 INR
6,352.4006
1 CETH 兌換 IDR
Rp1,223,278.4928
1 CETH 兌換 PHP
4,406.311
1 CETH 兌換 EGP
￡E.3,800.3966
1 CETH 兌換 BRL
R$470.8522
1 CETH 兌換 CAD
C$106.7066
1 CETH 兌換 BDT
8,917.09
1 CETH 兌換 NGN
116,049.024
1 CETH 兌換 UAH
3,131.8014
1 CETH 兌換 VES
Bs3,731
1 CETH 兌換 PKR
Rs20,762.2688
1 CETH 兌換 KZT
39,006.1126
1 CETH 兌換 THB
฿2,573.6438
1 CETH 兌換 TWD
NT$2,434.1044
1 CETH 兌換 CHF
Fr66.4118
1 CETH 兌換 HKD
HK$579.7974
1 CETH 兌換 MAD
.د.م744.7076