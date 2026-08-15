Celsius Network 今日價格

Celsius Network (CEL) 今日實時價格為 $ 0.01091163，過去 24 小時內變化了 1.07%。目前 CEL 兌 USD 的匯率為 $ 0.01091163 每 CEL。

Celsius Network 目前市值在 $ 389,764 排名第 #-，流通供應量為 35.72M CEL。過去 24 小時內，CEL 的交易價格在 $ 0.01080261（低點）和 $ 0.0112636（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 8.05，而歷史最低價為 $ 0.01021495。

短期表現方面，CEL 在過去一小時內波動了 +0.25%，過去7 天內波動了 -7.11%。過去一天，總交易量達到 $ 1.02K。

Celsius Network（CEL）市場資訊

市值 $ 389.76K$ 389.76K $ 389.76K 成交量（24H） $ 1.02K$ 1.02K $ 1.02K 完全稀釋市值 $ 389.76K$ 389.76K $ 389.76K 流通量 35.72M 35.72M 35.72M 總供應量 35,719,125.9003 35,719,125.9003 35,719,125.9003

Celsius Network 的目前市值為 $ 389.76K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.02K。CEL 的流通量為 35.72M，總供應量是 35719125.9003，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 389.76K。