CacheDrop（CACHE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.75% 漲跌幅（1D） -0.25% 漲跌幅（7D） -0.94% 漲跌幅（7D） -0.94%

CacheDrop（CACHE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CACHE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CACHE 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CACHE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.75%，過去 24 小時內變動為 -0.25%，過去 7 天內累計變動為 -0.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CacheDrop（CACHE）市場資訊

市值 $ 31.01K$ 31.01K $ 31.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 31.01K$ 31.01K $ 31.01K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 總供應量 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

CacheDrop 的目前市值為 $ 31.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CACHE 的流通量為 999.88M，總供應量是 999880289.0938786，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.01K。