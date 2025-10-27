BVM（BVM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.01232494 24H最高價 $ 0.01303376 歷史最高 $ 6.94 最低價 $ 0.01117383 漲跌幅（1H） -0.04% 漲跌幅（1D） +0.18% 漲跌幅（7D） +7.64%

BVM（BVM）目前實時價格為 $0.01301248。過去 24 小時內，BVM 的交易價格在 $ 0.01232494 至 $ 0.01303376 之間波動，市場活躍度顯著。BVM 的歷史最高價為 $ 6.94，歷史最低價為 $ 0.01117383。

從短期表現來看，BVM 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.04%，過去 24 小時內變動為 +0.18%，過去 7 天內累計變動為 +7.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BVM（BVM）市場資訊

市值 $ 322.93K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.30M 流通量 24.82M 總供應量 99,741,589.87

BVM 的目前市值為 $ 322.93K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BVM 的流通量為 24.82M，總供應量是 99741589.87，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.30M。