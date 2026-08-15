Brainlet 今日價格

Brainlet (BRAINLET) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 BRAINLET 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BRAINLET。

Brainlet 目前市值在 $ 28,887 排名第 #-，流通供應量為 999.76M BRAINLET。過去 24 小時內，BRAINLET 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.053681，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BRAINLET 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 +4.24%。過去一天，總交易量達到 --。

Brainlet（BRAINLET）市場資訊

市值 $ 28.89K$ 28.89K $ 28.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.89K$ 28.89K $ 28.89K 流通量 999.76M 999.76M 999.76M 總供應量 999,760,494.502256 999,760,494.502256 999,760,494.502256

Brainlet 的目前市值為 $ 28.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRAINLET 的流通量為 999.76M，總供應量是 999760494.502256，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.89K。