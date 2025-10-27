Brain（SN90）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.736835 $ 0.736835 $ 0.736835 24H最低價 $ 0.786549 $ 0.786549 $ 0.786549 24H最高價 24H最低價 $ 0.736835$ 0.736835 $ 0.736835 24H最高價 $ 0.786549$ 0.786549 $ 0.786549 歷史最高 $ 0.952517$ 0.952517 $ 0.952517 最低價 $ 0.316266$ 0.316266 $ 0.316266 漲跌幅（1H） -2.26% 漲跌幅（1D） -4.46% 漲跌幅（7D） -3.21% 漲跌幅（7D） -3.21%

Brain（SN90）目前實時價格為 $0.751415。過去 24 小時內，SN90 的交易價格在 $ 0.736835 至 $ 0.786549 之間波動，市場活躍度顯著。SN90 的歷史最高價為 $ 0.952517，歷史最低價為 $ 0.316266。

從短期表現來看，SN90 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.26%，過去 24 小時內變動為 -4.46%，過去 7 天內累計變動為 -3.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Brain（SN90）市場資訊

市值 $ 412.83K$ 412.83K $ 412.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 412.83K$ 412.83K $ 412.83K 流通量 549.68K 549.68K 549.68K 總供應量 549,680.0 549,680.0 549,680.0

Brain 的目前市值為 $ 412.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN90 的流通量為 549.68K，總供應量是 549680.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 412.83K。