Bombie 今日價格

Bombie (BOMB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.74%。目前 BOMB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOMB。

Bombie 目前市值在 $ 91,760 排名第 #-，流通供應量為 9.00B BOMB。過去 24 小時內，BOMB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0043492，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOMB 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.53%。過去一天，總交易量達到 --。

Bombie（BOMB）市場資訊

市值 $ 91.76K$ 91.76K $ 91.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 101.96K$ 101.96K $ 101.96K 流通量 9.00B 9.00B 9.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Bombie 的目前市值為 $ 91.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOMB 的流通量為 9.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 101.96K。