Blockchain Bets 今日價格

Blockchain Bets (BCB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 BCB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BCB。

Blockchain Bets 目前市值在 $ 115,466 排名第 #-，流通供應量為 877.67M BCB。過去 24 小時內，BCB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.059296，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BCB 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 +0.95%。過去一天，總交易量達到 $ 441.87。

Blockchain Bets（BCB）市場資訊

市值 $ 115.47K$ 115.47K $ 115.47K 成交量（24H） $ 441.87$ 441.87 $ 441.87 完全稀釋市值 $ 115.47K$ 115.47K $ 115.47K 流通量 877.67M 877.67M 877.67M 總供應量 877,672,966.0 877,672,966.0 877,672,966.0

Blockchain Bets 的目前市值為 $ 115.47K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 441.87。BCB 的流通量為 877.67M，總供應量是 877672966.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 115.47K。