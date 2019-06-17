Algorand 今日價格

Algorand (ALGO) 今日實時價格為 NT$ 0.07876，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 ALGO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07876 每 ALGO。

Algorand 目前市值在 NT$ 702.96M 排名第 #64，流通供應量為 8.93B ALGO。過去 24 小時內，ALGO 的交易價格在 NT$ 0.078（低點）和 NT$ 0.08018（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 104.8345082522344，而歷史最低價為 NT$ 2.5568000048015799532。

短期表現方面，ALGO 在過去一小時內波動了 -0.30%，過去7 天內波動了 -11.63%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.75K。

Algorand（ALGO）市場資訊

排名 No.64 市值 NT$ 702.96MNT$ 702.96M NT$ 702.96M 成交量（24H） NT$ 58.75KNT$ 58.75K NT$ 58.75K 完全稀釋市值 NT$ 787.60MNT$ 787.60M NT$ 787.60M 流通量 8.93B 8.93B 8.93B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 89.25% 市場佔有率 0.03% 發行日期 2019-06-17 00:00:00 發行價格 NT$ 1.598NT$ 1.598 NT$ 1.598 所屬公鏈 ALGO

Algorand 的目前市值為 NT$ 702.96M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.75K。ALGO 的流通量為 8.93B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 787.60M。