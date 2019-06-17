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Algorand 今日價格
Algorand (ALGO) 今日實時價格為 NT$ 0.07876，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 ALGO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07876 每 ALGO。
Algorand 目前市值在 NT$ 702.96M 排名第 #64，流通供應量為 8.93B ALGO。過去 24 小時內，ALGO 的交易價格在 NT$ 0.078（低點）和 NT$ 0.08018（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 104.8345082522344，而歷史最低價為 NT$ 2.5568000048015799532。
短期表現方面，ALGO 在過去一小時內波動了 -0.30%，過去7 天內波動了 -11.63%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.75K。
Algorand（ALGO）市場資訊
NT$ 702.96M
NT$ 702.96MNT$ 702.96M
NT$ 58.75K
NT$ 58.75KNT$ 58.75K
NT$ 787.60M
NT$ 787.60MNT$ 787.60M
10,000,000,000
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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
NT$ 1.598
NT$ 1.598NT$ 1.598
Algorand 的目前市值為 NT$ 702.96M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.75K。ALGO 的流通量為 8.93B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 787.60M。
Algorand 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.078
NT$ 0.078NT$ 0.078
24H最低價
NT$ 0.08018
NT$ 0.08018NT$ 0.08018
24H最高價
NT$ 0.078
NT$ 0.078NT$ 0.078
NT$ 0.08018
NT$ 0.08018NT$ 0.08018
NT$ 104.8345082522344
NT$ 104.8345082522344NT$ 104.8345082522344
NT$ 2.5568000048015799532
NT$ 2.5568000048015799532NT$ 2.5568000048015799532
Algorand（ALGO）價格歷史 TWD
跟蹤 Algorand 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0113785
|-0.44%
|30天
|NT$ -0.00674
|-7.89%
|60天
|NT$ -0.01796
|-18.57%
|90天
|NT$ -0.0326
|-29.28%
Algorand 今日價格變化
今天，ALGO 記錄了 NT$ -0.0113785 (-0.44%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Algorand 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00674 (-7.89%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Algorand 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，ALGO 的變化為 NT$ -0.01796 (-18.57%)，從而更廣泛地了解其表現。
Algorand 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0326 (-29.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Algorand（ALGO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Algorand 價格歷史頁面
目前 ALGO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
ALGO_USDT在4小時周期內運行於0.07857附近。價格位於S1樞紐點0.07863下方。中央阻力位0.07915構成上方結構邊界。均線系統呈現多頭排列狀態。短期買盤力量維持集中分佈。MACD指標錄得死叉信號。快慢線動能出現分層背離現象。RSI處於中性區間震盪。波動率未見顯著擴張跡象。多空雙方在當前位置形成短暫平衡。近端支撐位於S2點位0.07827。該價位距離現價約0.38%。上方第一阻力位為R1點位0.07951。該價位距離現價約1.19%。遠端參考阻力位於R2點位0.08003。關鍵樞紐體系界定當前交易區間。價格在中央與S1之間窄幅整理。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Algorand 的價格？
ALGO 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 網路採用與使用情況——在 Algorand 上開發的 dApps 和 DeFi 專案越多，需求便會增加。
2. 質押獎勵與代幣經濟——ALGO 的權益證明機制會影響供需動態。
3. 合作夥伴關係與機構採納——企業間的合作能提升投資者的信心。
4. 市場情緒與加密貨幣趨勢——整體加密貨幣市場的走勢會對 ALGO 產生影響。
5. 技術發展——協議升級與新功能的推出會推動價格波動。
6. 監管消息——政府對加密貨幣的政策會影響交易活動。
7. 其他區塊鏈的競爭——與以太坊、Solana 等的效能表現比較。
為什麼人們想知道 Algorand 今天的價格？
人們希望了解 Algorand (ALGO) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及把握市場時機。交易者需要即時價格，以便在最佳時點買入或賣出。投資人則會關注每日波動，以評估投資績效並調整資產配置。
Algorand 的價格預測
Algorand（ALGO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ALGO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Algorand (ALGO) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Algorand 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Algorand 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Algorand 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 ALGO 2026–2027 年價格的預測。
關於 Algorand
Algorand (ALGO) 是一個去中心化、開源的區塊鏈網絡，旨在促進無摩擦金融以及傳統與去中心化金融系統的融合。該平台旨在解決區塊鏈三難問題，即同時實現可擴展性、安全性和去中心化。基於純粹的權益證明（PPoS）共識協議，它提供即時交易確定性和高吞吐量，使其適合大規模應用。ALGO 是 Algorand 網絡的原生加密貨幣，用於交易費用、參與共識以及獎勵網絡參與者。Algorand 的生態系統支持一系列應用，包括去中心化金融（DeFi）、傳統金融工具、穩定幣以及中央銀行數字貨幣（CBDCs）。
如何在台灣購買和投資 Algorand
準備好開始使用 Algorand 了嗎？在 MEXC 購買 ALGO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Algorand 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Algorand (ALGO) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Algorand 將立即存入您的錢包。
Algorand 能做什麼？
擁有 Algorand 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Algorand (ALGO)
Algorand 是由麻省理工學院（MIT）教授、哥德爾獎（Gödel Prize）得主、圖靈獎（Turing Award）得主 Silvio
Micali 領導開發的一個區塊鏈專案 。該專案成功募集到了一筆 400 萬美元的種子輪融資，投資方包括知名風投 Pillar 和 Union Square Ventures。
Algorand 沒有引入激勵機制或發行數字加密貨幣，專案本身具有廣闊的市場空間，它通過 BA*的共識機制和密碼抽籤等技術創新，提高區塊鏈的效率，拓展了區塊鏈的應用前景，在矽谷享有極高的聲譽。
白皮書
ALGO 是用於支付交易手續費、參與質押（staking）以及治理的原生代幣，治理獎勵透過簡化的季度流程發放。該網路支援創建 Algorand 標準資產（ASA），以實現自訂代幣、NFT 及其他數位資產，並透過 ARC 標準擴展功能。原子交換（Atomic transfers）與智慧合約可協調複雜的代幣經濟模型與自動做市（AMM），而狀態證明（state proofs）則提升了可組合性（composability）。手續費維持在低水準，以促進採用率，同時保障網路安全；目前部分交易手續費將被焚毀（burned），以引入通縮機制。ALGO 的最大供應量上限為 100 億枚，流通供應量則遵循透明的解鎖（vesting）時間表。
Algorand 由一個開發者關係團隊提供支援，該團隊負責文件編寫、教學指南與開發工具；此舉已進一步擴展至涵蓋各地區大使與技術倡導者。一支核心工程團隊推動協議升級，並維持高效能標準，並透過 Algorand 基金會的透明度報告定期發布更新。生態系則由活躍的開發者社群與 Discord 及其他平台上的支援管道所支撐，同時搭配強化的補助計畫，以加速生態系成長。黑客松（Hackathons）與開發者活動持續舉辦，以擴大參與規模，包括線上工作坊與各地區線下聚會。Algorand 基金會亦與各大學術機構及研究中心維持合作夥伴關係，以推動區塊鏈技術及其應用之發展。
Algorand 技術棧的核心是 AlgoKit，這是一款開發工具包，旨在涵蓋區塊鏈應用程式建構與部署的完整工作流程，現已更新為更強大的模板及更佳的 CI/CD 整合。該網路採用純粹權益證明（Pure Proof-of-Stake）共識機制，能實現高速交易吞吐量，同時維持安全性與去中心化，此設計詳述於原始白皮書，並透過協議升級持續優化。智慧合約以 TEAL（Transaction Execution Approval Language，交易執行核准語言）撰寫，目前已進化至第 8 版，具備 box 儲存、動態 opcode 預算等進階功能。針對本地開發與驗證，平台提供 Algorand Sandbox，以及 tealdbg 和 dryrun 等除錯端點；現更透過 AlgoKit 內建的測試框架加以強化。文件定期更新，內容涵蓋區塊鏈基礎知識、智慧合約建立、資產代幣化，以及跨多種程式語言的 SDK 整合。
Algorand 定位為高效能區塊鏈平台，目前每秒可達 6,000 筆交易，且區塊最終確認（block finality）耗時不到 4 秒。它為開發者提供一整套強大的資源，用於打造去中心化應用（dApp）與數位資產，核心工具為 AlgoKit 開發套件。自首次發布以來，AlgoKit 已經歷重大升級，全面強化「建構—部署」（build-and-deploy）體驗。除了效能與開發工具外，該網路亦持續聚焦永續性，是全球少數達成「負碳排」（carbon-negative）的區塊鏈。
持續進行的工作重點在於擴展開發者工具，並透過持續強化 AlgoKit 及新增智慧合約功能，來提升整體開發體驗。路線圖亦涵蓋加強除錯與測試能力，包括導入進階模擬工具。長期規劃則包含：將 SDK 支援擴展至更多程式語言、進一步改善文件、以及實現跨鏈橋接（cross-chain bridges）。效能優化仍為重點目標，同時兼顧去中心化與安全性；此外亦著重機構採用及 DeFi 基礎設施建設。開發議程亦鎖定進階隱私功能與可擴展性（scaling）方案，且絕不妥協網路核心之安全性與去中心化原則。
Algorand資源
要更深入地瞭解 Algorand，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Algorand的其他問題
如果 Algorand 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Algorand 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Algorand 今日價格為 NT$ 2.5171696。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Algorand 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 ALGO 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Algorand 的交易量為 --。
ALGO 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Algorand 價格，請造訪 ALGO 價格頁面了解更多資訊。
ALGO 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,703
-1.13%
ETH
1,870.82
-0.50%
GOLD(XAUT)
4,362.8
+0.29%
USDC
1.00103
+0.01%
SOL
75.45
-0.26%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 ALGO/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
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如果 Algorand 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Algorand 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Algorand (ALGO) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Algorand（ALGO）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
ALGOUSDT（合約交易）
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NT$2.5117364
NT$2.5117364NT$2.5117364
-0.60%
756.89K (USDT)
NT$2.5069424
NT$2.5069424NT$2.5069424
-0.74%
355.58K (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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