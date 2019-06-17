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Algorand 目前實時價格為 0.07876 TWD。ALGO 市值為 702,962,861.83514146932 TWD。追蹤台灣的 ALGO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Algorand 目前實時價格為 0.07876 TWD。ALGO 市值為 702,962,861.83514146932 TWD。追蹤台灣的 ALGO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Algorand 圖標

Algorand實時價格 (ALGO)

1 ALGO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.5171696
NT$2.5171696NT$2.5171696
-0.45%1D
TWD
Algorand (ALGO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:17:18 (UTC+8)

Algorand 今日價格

Algorand (ALGO) 今日實時價格為 NT$ 0.07876，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 ALGO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.07876 每 ALGO。

Algorand 目前市值在 NT$ 702.96M 排名第 #64，流通供應量為 8.93B ALGO。過去 24 小時內，ALGO 的交易價格在 NT$ 0.078（低點）和 NT$ 0.08018（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 104.8345082522344，而歷史最低價為 NT$ 2.5568000048015799532

短期表現方面，ALGO 在過去一小時內波動了 -0.30%，過去7 天內波動了 -11.63%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.75K

Algorand（ALGO）市場資訊

No.64

NT$ 702.96M
NT$ 702.96MNT$ 702.96M

NT$ 58.75K
NT$ 58.75KNT$ 58.75K

NT$ 787.60M
NT$ 787.60MNT$ 787.60M

8.93B
8.93B 8.93B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

89.25%

0.03%

2019-06-17 00:00:00

NT$ 1.598
NT$ 1.598NT$ 1.598

ALGO

Algorand 的目前市值為 NT$ 702.96M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.75K。ALGO 的流通量為 8.93B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 787.60M

Algorand 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.078
NT$ 0.078NT$ 0.078
24H最低價
NT$ 0.08018
NT$ 0.08018NT$ 0.08018
24H最高價

NT$ 0.078
NT$ 0.078NT$ 0.078

NT$ 0.08018
NT$ 0.08018NT$ 0.08018

NT$ 104.8345082522344
NT$ 104.8345082522344NT$ 104.8345082522344

NT$ 2.5568000048015799532
NT$ 2.5568000048015799532NT$ 2.5568000048015799532

-0.30%

-0.44%

-11.63%

-11.63%

Algorand（ALGO）價格歷史 TWD

跟蹤 Algorand 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0113785-0.44%
30天NT$ -0.00674-7.89%
60天NT$ -0.01796-18.57%
90天NT$ -0.0326-29.28%
Algorand 今日價格變化

今天，ALGO 記錄了 NT$ -0.0113785 (-0.44%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Algorand 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00674 (-7.89%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Algorand 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ALGO 的變化為 NT$ -0.01796 (-18.57%)，從而更廣泛地了解其表現。

Algorand 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0326 (-29.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Algorand（ALGO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Algorand 價格歷史頁面

Algorand 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Algorand 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Algorand 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ALGO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ALGO_USDT在4小時周期內運行於0.07857附近。價格位於S1樞紐點0.07863下方。中央阻力位0.07915構成上方結構邊界。均線系統呈現多頭排列狀態。短期買盤力量維持集中分佈。MACD指標錄得死叉信號。快慢線動能出現分層背離現象。RSI處於中性區間震盪。波動率未見顯著擴張跡象。多空雙方在當前位置形成短暫平衡。近端支撐位於S2點位0.07827。該價位距離現價約0.38%。上方第一阻力位為R1點位0.07951。該價位距離現價約1.19%。遠端參考阻力位於R2點位0.08003。關鍵樞紐體系界定當前交易區間。價格在中央與S1之間窄幅整理。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Algorand 的價格？

ALGO 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 網路採用與使用情況——在 Algorand 上開發的 dApps 和 DeFi 專案越多，需求便會增加。
2. 質押獎勵與代幣經濟——ALGO 的權益證明機制會影響供需動態。
3. 合作夥伴關係與機構採納——企業間的合作能提升投資者的信心。
4. 市場情緒與加密貨幣趨勢——整體加密貨幣市場的走勢會對 ALGO 產生影響。
5. 技術發展——協議升級與新功能的推出會推動價格波動。
6. 監管消息——政府對加密貨幣的政策會影響交易活動。
7. 其他區塊鏈的競爭——與以太坊、Solana 等的效能表現比較。

為什麼人們想知道 Algorand 今天的價格？

人們希望了解 Algorand (ALGO) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理，以及把握市場時機。交易者需要即時價格，以便在最佳時點買入或賣出。投資人則會關注每日波動，以評估投資績效並調整資產配置。

Algorand 的價格預測

Algorand（ALGO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ALGO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Algorand (ALGO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Algorand 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Algorand 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Algorand 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ALGO 2026–2027 年價格的預測。

關於 Algorand

Algorand (ALGO) 是一個去中心化、開源的區塊鏈網絡，旨在促進無摩擦金融以及傳統與去中心化金融系統的融合。該平台旨在解決區塊鏈三難問題，即同時實現可擴展性、安全性和去中心化。基於純粹的權益證明（PPoS）共識協議，它提供即時交易確定性和高吞吐量，使其適合大規模應用。ALGO 是 Algorand 網絡的原生加密貨幣，用於交易費用、參與共識以及獎勵網絡參與者。Algorand 的生態系統支持一系列應用，包括去中心化金融（DeFi）、傳統金融工具、穩定幣以及中央銀行數字貨幣（CBDCs）。

如何在台灣購買和投資 Algorand

準備好開始使用 Algorand 了嗎？在 MEXC 購買 ALGO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Algorand 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Algorand (ALGO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Algorand 將立即存入您的錢包。
Algorand (ALGO) 購買教程

Algorand 能做什麼？

擁有 Algorand 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Algorand (ALGO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Algorand (ALGO)

Algorand 是由麻省理工學院（MIT）教授、哥德爾獎（Gödel Prize）得主、圖靈獎（Turing Award）得主 Silvio Micali 領導開發的一個區塊鏈專案 。該專案成功募集到了一筆 400 萬美元的種子輪融資，投資方包括知名風投 Pillar 和 Union Square Ventures。 Algorand 沒有引入激勵機制或發行數字加密貨幣，專案本身具有廣闊的市場空間，它通過 BA*的共識機制和密碼抽籤等技術創新，提高區塊鏈的效率，拓展了區塊鏈的應用前景，在矽谷享有極高的聲譽。

白皮書

Algorand資源

要更深入地瞭解 Algorand，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Algorand網站
區塊查詢

類別 :

Algorand EcosystemCoinList LaunchpadLayer 1 (L1)

人們還問：關於Algorand的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:17:18 (UTC+8)

Algorand（ALGO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Algorand 的更多資訊

ALGOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ALGO。在 MEXC 上探索 ALGOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Algorand (ALGO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Algorand 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ALGO/USDT
NT$2.5117364
NT$2.5117364NT$2.5117364
-0.60%
756.89K (USDT)
ALGO/USDC
NT$2.5069424
NT$2.5069424NT$2.5069424
-0.74%
355.58K (USDT)

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NT$2.770932
NT$2.770932NT$2.770932

+356.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.182172
NT$0.182172NT$0.182172

-3.43%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.506566
NT$0.506566NT$0.506566

-17.87%

up

up

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NT$9.277988
NT$9.277988NT$9.277988

+24.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.142158
NT$9.142158NT$9.142158

+2.78%

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Fusionist

Fusionist

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NT$8.5563312
NT$8.5563312NT$8.5563312

+131.25%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.375140088
NT$0.375140088NT$0.375140088

+79.78%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$35.2608288
NT$35.2608288NT$35.2608288

+56.08%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5769632
NT$3.5769632NT$3.5769632

+17.16%

AEON

AEON

AEON

NT$2.083792
NT$2.083792NT$2.083792

+16.34%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ALGO
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