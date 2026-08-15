bitsCrunch Token 今日價格

bitsCrunch Token (BCUT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.76%。目前 BCUT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BCUT。

bitsCrunch Token 目前市值在 $ 446,984 排名第 #-，流通供應量為 706.27M BCUT。過去 24 小時內，BCUT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.535915，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BCUT 在過去一小時內波動了 -0.11%，過去7 天內波動了 -14.10%。過去一天，總交易量達到 $ 8.86K。

bitsCrunch Token（BCUT）市場資訊

市值 $ 446.98K$ 446.98K $ 446.98K 成交量（24H） $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K 完全稀釋市值 $ 585.43K$ 585.43K $ 585.43K 流通量 706.27M 706.27M 706.27M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

bitsCrunch Token 的目前市值為 $ 446.98K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.86K。BCUT 的流通量為 706.27M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 585.43K。