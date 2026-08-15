Billy Base 今日價格

Billy Base (BILLY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.13%。目前 BILLY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BILLY。

Billy Base 目前市值在 $ 23,210 排名第 #-，流通供應量為 964.92M BILLY。過去 24 小時內，BILLY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01033622，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BILLY 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -2.70%。過去一天，總交易量達到 --。

Billy Base（BILLY）市場資訊

市值 $ 23.21K$ 23.21K $ 23.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.21K$ 23.21K $ 23.21K 流通量 964.92M 964.92M 964.92M 總供應量 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145

Billy Base 的目前市值為 $ 23.21K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BILLY 的流通量為 964.92M，總供應量是 964917753.7618145，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.21K。