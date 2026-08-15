BeB 今日價格

BeB (BEB1M) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.95%。目前 BEB1M 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BEB1M。

BeB 目前市值在 $ 563,168 排名第 #-，流通供應量為 999.72M BEB1M。過去 24 小時內，BEB1M 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00306371，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BEB1M 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 +2.38%。過去一天，總交易量達到 $ 2.25K。

BeB（BEB1M）市場資訊

市值 $ 563.17K$ 563.17K $ 563.17K 成交量（24H） $ 2.25K$ 2.25K $ 2.25K 完全稀釋市值 $ 563.17K$ 563.17K $ 563.17K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 總供應量 999,720,758.831046 999,720,758.831046 999,720,758.831046

BeB 的目前市值為 $ 563.17K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.25K。BEB1M 的流通量為 999.72M，總供應量是 999720758.831046，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 563.17K。