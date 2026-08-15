Based Hoppy 今日價格

Based Hoppy (HOPPY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 HOPPY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOPPY。

Based Hoppy 目前市值在 $ 16,622.89 排名第 #-，流通供應量為 963.09M HOPPY。過去 24 小時內，HOPPY 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.004644，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOPPY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Based Hoppy（HOPPY）市場資訊

市值 $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K 流通量 963.09M 963.09M 963.09M 總供應量 963,094,227.9446841 963,094,227.9446841 963,094,227.9446841

Based Hoppy 的目前市值為 $ 16.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOPPY 的流通量為 963.09M，總供應量是 963094227.9446841，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.62K。