BAGLESS（BAGLESS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001579 $ 0.00001579 $ 0.00001579 24H最低價 $ 0.00001645 $ 0.00001645 $ 0.00001645 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001579$ 0.00001579 $ 0.00001579 24H最高價 $ 0.00001645$ 0.00001645 $ 0.00001645 歷史最高 $ 0.00067267$ 0.00067267 $ 0.00067267 最低價 $ 0.00000898$ 0.00000898 $ 0.00000898 漲跌幅（1H） +0.75% 漲跌幅（1D） +1.66% 漲跌幅（7D） +19.57% 漲跌幅（7D） +19.57%

BAGLESS（BAGLESS）目前實時價格為 $0.00001614。過去 24 小時內，BAGLESS 的交易價格在 $ 0.00001579 至 $ 0.00001645 之間波動，市場活躍度顯著。BAGLESS 的歷史最高價為 $ 0.00067267，歷史最低價為 $ 0.00000898。

從短期表現來看，BAGLESS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.75%，過去 24 小時內變動為 +1.66%，過去 7 天內累計變動為 +19.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BAGLESS（BAGLESS）市場資訊

市值 $ 16.02K$ 16.02K $ 16.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.02K$ 16.02K $ 16.02K 流通量 999.19M 999.19M 999.19M 總供應量 999,187,742.9049542 999,187,742.9049542 999,187,742.9049542

BAGLESS 的目前市值為 $ 16.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BAGLESS 的流通量為 999.19M，總供應量是 999187742.9049542，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.02K。