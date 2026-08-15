Backed 今日價格

Backed (BACKED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.79%。目前 BACKED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BACKED。

Backed 目前市值在 $ 250,941 排名第 #-，流通供應量為 980.30M BACKED。過去 24 小時內，BACKED 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BACKED 在過去一小時內波動了 -2.42%，過去7 天內波動了 +20.11%。過去一天，總交易量達到 $ 43.19K。

Backed（BACKED）市場資訊

市值 $ 250.94K$ 250.94K $ 250.94K 成交量（24H） $ 43.19K$ 43.19K $ 43.19K 完全稀釋市值 $ 250.94K$ 250.94K $ 250.94K 流通量 980.30M 980.30M 980.30M 總供應量 980,299,587.0 980,299,587.0 980,299,587.0

Backed 的目前市值為 $ 250.94K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 43.19K。BACKED 的流通量為 980.30M，總供應量是 980299587.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 250.94K。