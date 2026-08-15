Aussie Dollar Token 今日價格

Aussie Dollar Token (AUDX) 今日實時價格為 $ 0.707562，過去 24 小時內變化了 0.17%。目前 AUDX 兌 USD 的匯率為 $ 0.707562 每 AUDX。

Aussie Dollar Token 目前市值在 $ 2,234,528 排名第 #-，流通供應量為 3.16M AUDX。過去 24 小時內，AUDX 的交易價格在 $ 0.705565（低點）和 $ 0.708307（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.22，而歷史最低價為 $ 0.099824。

短期表現方面，AUDX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.14%。過去一天，總交易量達到 $ 10.76K。

Aussie Dollar Token（AUDX）市場資訊

市值 $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M 成交量（24H） $ 10.76K$ 10.76K $ 10.76K 完全稀釋市值 $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M 流通量 3.16M 3.16M 3.16M 總供應量 3,158,067.0 3,158,067.0 3,158,067.0

Aussie Dollar Token 的目前市值為 $ 2.23M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.76K。AUDX 的流通量為 3.16M，總供應量是 3158067.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.23M。