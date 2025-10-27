ASSDAQ（ASSDAQ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00152555 24H最高價 $ 0.00178399 歷史最高 $ 0.01013732 最低價 $ 0.00089368 漲跌幅（1H） -1.99% 漲跌幅（1D） -1.01% 漲跌幅（7D） +54.73%

ASSDAQ（ASSDAQ）目前實時價格為 $0.00154982。過去 24 小時內，ASSDAQ 的交易價格在 $ 0.00152555 至 $ 0.00178399 之間波動，市場活躍度顯著。ASSDAQ 的歷史最高價為 $ 0.01013732，歷史最低價為 $ 0.00089368。

從短期表現來看，ASSDAQ 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.99%，過去 24 小時內變動為 -1.01%，過去 7 天內累計變動為 +54.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ASSDAQ（ASSDAQ）市場資訊

市值 $ 1.56M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.56M 流通量 999.94M 總供應量 999,941,202.5253

ASSDAQ 的目前市值為 $ 1.56M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ASSDAQ 的流通量為 999.94M，總供應量是 999941202.5253，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.56M。