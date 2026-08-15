Ascend 今日價格

Ascend (ASCEND) 今日實時價格為 $ 0.088848，過去 24 小時內變化了 0.22%。目前 ASCEND 兌 USD 的匯率為 $ 0.088848 每 ASCEND。

Ascend 目前市值在 $ 1,368,231 排名第 #-，流通供應量為 15.40M ASCEND。過去 24 小時內，ASCEND 的交易價格在 $ 0.086459（低點）和 $ 0.092004（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.192841，而歷史最低價為 $ 0.04436304。

短期表現方面，ASCEND 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -4.29%。過去一天，總交易量達到 $ 5.81K。

Ascend（ASCEND）市場資訊

市值 $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M 成交量（24H） $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K 完全稀釋市值 $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M 流通量 15.40M 15.40M 15.40M 總供應量 22,000,000.0 22,000,000.0 22,000,000.0

Ascend 的目前市值為 $ 1.37M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.81K。ASCEND 的流通量為 15.40M，總供應量是 22000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.95M。