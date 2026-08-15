ARI 今日價格

ARI (ARI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ARI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ARI。

ARI 目前市值在 $ 84,761 排名第 #-，流通供應量為 479.63M ARI。過去 24 小時內，ARI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01001945，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ARI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -14.62%。過去一天，總交易量達到 $ 8.30。

ARI（ARI）市場資訊

市值 $ 84.76K$ 84.76K $ 84.76K 成交量（24H） $ 8.30$ 8.30 $ 8.30 完全稀釋市值 $ 84.76K$ 84.76K $ 84.76K 流通量 479.63M 479.63M 479.63M 總供應量 479,632,972.0 479,632,972.0 479,632,972.0

ARI 的目前市值為 $ 84.76K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.30。ARI 的流通量為 479.63M，總供應量是 479632972.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 84.76K。