ArchAI（ARCHAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00340932 24H最高價 $ 0.0036056 歷史最高 $ 0.00836712 最低價 $ 0.00271399 漲跌幅（1H） -0.03% 漲跌幅（1D） +1.39% 漲跌幅（7D） +1.65%

ArchAI（ARCHAI）目前實時價格為 $0.00346118。過去 24 小時內，ARCHAI 的交易價格在 $ 0.00340932 至 $ 0.0036056 之間波動，市場活躍度顯著。ARCHAI 的歷史最高價為 $ 0.00836712，歷史最低價為 $ 0.00271399。

從短期表現來看，ARCHAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.03%，過去 24 小時內變動為 +1.39%，過去 7 天內累計變動為 +1.65%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ArchAI（ARCHAI）市場資訊

市值 $ 1.42M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.85M 流通量 410.84M 總供應量 822,688,389.0

ArchAI 的目前市值為 $ 1.42M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ARCHAI 的流通量為 410.84M，總供應量是 822688389.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.85M。