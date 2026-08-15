apM 今日價格

apM (APM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 APM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 APM。

apM 目前市值在 $ 76,856 排名第 #-，流通供應量為 361.88M APM。過去 24 小時內，APM 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.066，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，APM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

apM（APM）市場資訊

市值 $ 76.86K$ 76.86K $ 76.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 142.92K$ 142.92K $ 142.92K 流通量 361.88M 361.88M 361.88M 總供應量 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0

apM 的目前市值為 $ 76.86K, 它過去 24 小時的交易量為 --。APM 的流通量為 361.88M，總供應量是 1812500000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 142.92K。