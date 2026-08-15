AMPLIFYWORLD 今日價格

AMPLIFYWORLD (AMPS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.28%。目前 AMPS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AMPS。

AMPLIFYWORLD 目前市值在 $ 1,206,774 排名第 #-，流通供應量為 12.00B AMPS。過去 24 小時內，AMPS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AMPS 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +24.46%。過去一天，總交易量達到 $ 130.80。

AMPLIFYWORLD（AMPS）市場資訊

市值 $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M 成交量（24H） $ 130.80$ 130.80 $ 130.80 完全稀釋市值 $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M 流通量 12.00B 12.00B 12.00B 總供應量 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0

AMPLIFYWORLD 的目前市值為 $ 1.21M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 130.80。AMPS 的流通量為 12.00B，總供應量是 25000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.51M。