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Beldex 目前實時價格為 0.08626 TWD。BDX 市值為 667,504,215.7956166797 TWD。追蹤台灣的 BDX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Beldex 目前實時價格為 0.08626 TWD。BDX 市值為 667,504,215.7956166797 TWD。追蹤台灣的 BDX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Beldex 圖標

Beldex實時價格 (BDX)

1 BDX 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.7456836
NT$2.7456836NT$2.7456836
-2.59%1D
TWD
Beldex (BDX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:26:17 (UTC+8)

Beldex 今日價格

Beldex (BDX) 今日實時價格為 NT$ 0.08626，過去 24 小時內變化了 2.59%。目前 BDX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08626 每 BDX。

Beldex 目前市值在 NT$ 667.50M 排名第 #208，流通供應量為 7.74B BDX。過去 24 小時內，BDX 的交易價格在 NT$ 0.08501（低點）和 NT$ 0.091（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.48390899400952，而歷史最低價為 NT$ 0.3950315586924029468

短期表現方面，BDX 在過去一小時內波動了 -1.66%，過去7 天內波動了 -3.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.21M

Beldex（BDX）市場資訊

No.208

NT$ 667.50M
NT$ 667.50MNT$ 667.50M

NT$ 1.21M
NT$ 1.21MNT$ 1.21M

NT$ 857.24M
NT$ 857.24MNT$ 857.24M

7.74B
7.74B 7.74B

9,937,902,121.442345
9,937,902,121.442345 9,937,902,121.442345

BDX

Beldex 的目前市值為 NT$ 667.50M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.21M。BDX 的流通量為 7.74B，總供應量是 9937902121.442345，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 857.24M

Beldex 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.08501
NT$ 0.08501NT$ 0.08501
24H最低價
NT$ 0.091
NT$ 0.091NT$ 0.091
24H最高價

NT$ 0.08501
NT$ 0.08501NT$ 0.08501

NT$ 0.091
NT$ 0.091NT$ 0.091

NT$ 5.48390899400952
NT$ 5.48390899400952NT$ 5.48390899400952

NT$ 0.3950315586924029468
NT$ 0.3950315586924029468NT$ 0.3950315586924029468

-1.66%

-2.59%

-3.91%

-3.91%

Beldex（BDX）價格歷史 TWD

跟蹤 Beldex 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.073004-2.59%
30天NT$ +0.0024+2.86%
60天NT$ +0.00332+4.00%
90天NT$ +0.00687+8.65%
Beldex 今日價格變化

今天，BDX 記錄了 NT$ -0.073004 (-2.59%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Beldex 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0024 (+2.86%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Beldex 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BDX 的變化為 NT$ +0.00332 (+4.00%)，從而更廣泛地了解其表現。

Beldex 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00687 (+8.65%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Beldex（BDX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Beldex 價格歷史頁面

Beldex 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Beldex 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Beldex 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BDX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

BDX_USDT在4小時周期運行於0.08803，價格位於中樞0.0879上方的微幅區域。短期均線組呈現買入信號，長期EMA組則維持多頭排列。樞紐體系顯示價格處於S1與R1之間，結構重心接近中軸。多空雙方在該區間內形成短暫平衡，尚未出現明顯的趨勢性突破。 MACD指標錄得死叉形態，快慢線向下方發散。RSI處於中性區域，未進入超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI數值顯示動能分散，缺乏統一的方向性指引。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮狀態。快慢指標出現分層現象，短期動能減弱與中期趨勢維持並存。 近端阻力位於R1價位0.0885，距離現價0.00047。次級阻力位於R2價位0.0890，距離現價0.00097。近端支撐位於S1價位0.0874，距離現價0.00063。次級支撐位於S2價位0.0868，距離現價0.00123。樞軸點0.0879構成即時參考基準。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Beldex 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響 Beldex (BDX) 價格的幾個關鍵因素如下：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. Beldex 以隱私為核心的生態系統及 DApps 的採用情況
3. 網路使用量與交易量
4. 主節點抵押需求與獎勵
5. 開發進度與合作夥伴關係
6. 影響隱私幣的監管相關新聞
7. 其他隱私型加密貨幣的競爭狀況
8. 交易所上的交易量與流動性
9. 社區成長與行銷活動
10. 技術分析與大戶資金動向

---

如有其他需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Beldex 今天的價格？

人們希望了解 Beldex (BDX) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合價值、掌握市場進出點的時機、評估投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時價格數據有助於交易者把握波動行情，從中獲利。

Beldex 的價格預測

Beldex（BDX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BDX 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Beldex (BDX) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Beldex 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Beldex 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Beldex 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BDX 2026–2027 年價格的預測。

關於 Beldex

BDX幣（BDX）是一種運行在其自有專利區塊鏈上的數位資產，即Beldex網絡。BDX的主要目的是促進私人交易，並專注於維護其用戶的匿名性和安全性。Beldex網絡使用一種稱為權益證明（PoS）的共識機制，並採用環簽名和隱形地址來確保交易的隱私。BDX通常在Beldex生態系統內用於各種服務，如私人交易、去中心化交易和安全通信。該網絡還設有BDX幣的供應上限，這些幣是通過一種稱為權益持有的過程發行的，其中BDX的持有者可以通過參與網絡驗證來獲得額外的幣。

如何在台灣購買和投資 Beldex

準備好開始使用 Beldex 了嗎？在 MEXC 購買 BDX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Beldex 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Beldex (BDX) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Beldex 將立即存入您的錢包。
Beldex (BDX) 購買教程

Beldex 能做什麼？

擁有 Beldex 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 Beldex (BDX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Beldex (BDX)

Beldex 是一個領先的機密 dApp 生態系統，由去中心化和機密應用程式組成，包括 BChat、BelNet、Beldex 瀏覽器、Beldex 協定和 Beldex 橋。 Beldex 專案致力於增強您的線上機密性。

Beldex資源

要更深入地瞭解 Beldex，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Beldex網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemDePINEthereum Ecosystem

人們還問：關於Beldex的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:26:17 (UTC+8)

Beldex（BDX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Beldex 的更多資訊

BDXUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BDX。在 MEXC 上探索 BDXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Beldex (BDX) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Beldex 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BDX/USDT
NT$2.74856
NT$2.74856NT$2.74856
-2.45%
13.74M (USDT)
BDX/BTC
NT$0.00004344962
NT$0.00004344962NT$0.00004344962
-1.96%
6.89M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8744824
NT$2.8744824NT$2.8744824

+373.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17942344
NT$0.17942344NT$0.17942344

-4.89%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4631004
NT$0.4631004NT$0.4631004

-24.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.022308
NT$9.022308NT$9.022308

+21.36%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4214884
NT$9.4214884NT$9.4214884

+5.92%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.070248
NT$9.070248NT$9.070248

+145.14%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374548828
NT$0.374548828NT$0.374548828

+79.50%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.4918712
NT$34.4918712NT$34.4918712

+52.68%

Heima

Heima

HEI

NT$4.9416552
NT$4.9416552NT$4.9416552

+26.39%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5862316
NT$3.5862316NT$3.5862316

+17.47%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

BDX 兌 TWD 計算器

數量

BDX
BDX
TWD
TWD

1 BDX = 2.7568696 TWD