Beldex實時價格 (BDX)
Beldex (BDX) 今日實時價格為 NT$ 0.08626，過去 24 小時內變化了 2.59%。目前 BDX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08626 每 BDX。
Beldex 目前市值在 NT$ 667.50M 排名第 #208，流通供應量為 7.74B BDX。過去 24 小時內，BDX 的交易價格在 NT$ 0.08501（低點）和 NT$ 0.091（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.48390899400952，而歷史最低價為 NT$ 0.3950315586924029468。
短期表現方面，BDX 在過去一小時內波動了 -1.66%，過去7 天內波動了 -3.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.21M。
No.208
BDX
Beldex 的目前市值為 NT$ 667.50M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.21M。BDX 的流通量為 7.74B，總供應量是 9937902121.442345，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 857.24M。
-1.66%
-2.59%
-3.91%
-3.91%
跟蹤 Beldex 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.073004
|-2.59%
|30天
|NT$ +0.0024
|+2.86%
|60天
|NT$ +0.00332
|+4.00%
|90天
|NT$ +0.00687
|+8.65%
今天，BDX 記錄了 NT$ -0.073004 (-2.59%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0024 (+2.86%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，BDX 的變化為 NT$ +0.00332 (+4.00%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00687 (+8.65%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 BDX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
BDX_USDT在4小時周期運行於0.08803，價格位於中樞0.0879上方的微幅區域。短期均線組呈現買入信號，長期EMA組則維持多頭排列。樞紐體系顯示價格處於S1與R1之間，結構重心接近中軸。多空雙方在該區間內形成短暫平衡，尚未出現明顯的趨勢性突破。 MACD指標錄得死叉形態，快慢線向下方發散。RSI處於中性區域，未進入超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI數值顯示動能分散，缺乏統一的方向性指引。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮狀態。快慢指標出現分層現象，短期動能減弱與中期趨勢維持並存。 近端阻力位於R1價位0.0885，距離現價0.00047。次級阻力位於R2價位0.0890，距離現價0.00097。近端支撐位於S1價位0.0874，距離現價0.00063。次級支撐位於S2價位0.0868，距離現價0.00123。樞軸點0.0879構成即時參考基準。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Beldex 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
BDX幣（BDX）是一種運行在其自有專利區塊鏈上的數位資產，即Beldex網絡。BDX的主要目的是促進私人交易，並專注於維護其用戶的匿名性和安全性。Beldex網絡使用一種稱為權益證明（PoS）的共識機制，並採用環簽名和隱形地址來確保交易的隱私。BDX通常在Beldex生態系統內用於各種服務，如私人交易、去中心化交易和安全通信。該網絡還設有BDX幣的供應上限，這些幣是通過一種稱為權益持有的過程發行的，其中BDX的持有者可以通過參與網絡驗證來獲得額外的幣。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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