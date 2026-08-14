Beldex 今日價格

Beldex (BDX) 今日實時價格為 NT$ 0.08626，過去 24 小時內變化了 2.59%。目前 BDX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08626 每 BDX。

Beldex 目前市值在 NT$ 667.50M 排名第 #208，流通供應量為 7.74B BDX。過去 24 小時內，BDX 的交易價格在 NT$ 0.08501（低點）和 NT$ 0.091（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 5.48390899400952，而歷史最低價為 NT$ 0.3950315586924029468。

短期表現方面，BDX 在過去一小時內波動了 -1.66%，過去7 天內波動了 -3.91%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.21M。

Beldex（BDX）市場資訊

排名 No.208 市值 NT$ 667.50MNT$ 667.50M NT$ 667.50M 成交量（24H） NT$ 1.21MNT$ 1.21M NT$ 1.21M 完全稀釋市值 NT$ 857.24MNT$ 857.24M NT$ 857.24M 流通量 7.74B 7.74B 7.74B 總供應量 9,937,902,121.442345 9,937,902,121.442345 9,937,902,121.442345 所屬公鏈 BDX

Beldex 的目前市值為 NT$ 667.50M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.21M。BDX 的流通量為 7.74B，總供應量是 9937902121.442345，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 857.24M。