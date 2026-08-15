Alpha 今日價格

Alpha (ALPHA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.34%。目前 ALPHA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ALPHA。

Alpha 目前市值在 $ 169,768 排名第 #-，流通供應量為 794.00M ALPHA。過去 24 小時內，ALPHA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.216，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALPHA 在過去一小時內波動了 +0.47%，過去7 天內波動了 +0.92%。過去一天，總交易量達到 $ 35.09K。

Alpha（ALPHA）市場資訊

市值 $ 169.77K$ 169.77K $ 169.77K 成交量（24H） $ 35.09K$ 35.09K $ 35.09K 完全稀釋市值 $ 169.77K$ 169.77K $ 169.77K 流通量 794.00M 794.00M 794.00M 總供應量 794,004,186.678052 794,004,186.678052 794,004,186.678052

Alpha 的目前市值為 $ 169.77K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 35.09K。ALPHA 的流通量為 794.00M，總供應量是 794004186.678052，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 169.77K。