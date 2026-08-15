AllUnity CHF 今日價格

AllUnity CHF (CHFAU) 今日實時價格為 $ 1.23，過去 24 小時內變化了 0.34%。目前 CHFAU 兌 USD 的匯率為 $ 1.23 每 CHFAU。

AllUnity CHF 目前市值在 $ 59,463,366 排名第 #-，流通供應量為 48.32M CHFAU。過去 24 小時內，CHFAU 的交易價格在 $ 1.23（低點）和 $ 1.23（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.24，而歷史最低價為 $ 1.23。

短期表現方面，CHFAU 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -0.48%。過去一天，總交易量達到 $ 961.81。

AllUnity CHF（CHFAU）市場資訊

市值 $ 59.46M$ 59.46M $ 59.46M 成交量（24H） $ 961.81$ 961.81 $ 961.81 完全稀釋市值 $ 59.46M$ 59.46M $ 59.46M 流通量 48.32M 48.32M 48.32M 總供應量 48,319,521.921656 48,319,521.921656 48,319,521.921656

AllUnity CHF 的目前市值為 $ 59.46M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 961.81。CHFAU 的流通量為 48.32M，總供應量是 48319521.921656，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 59.46M。