aiPump（AIPUMP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0 24H最高價 $ 0 歷史最高 $ 0.04072074 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.07% 漲跌幅（1D） +3.38% 漲跌幅（7D） -14.94%

aiPump（AIPUMP）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，AIPUMP 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。AIPUMP 的歷史最高價為 $ 0.04072074，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，AIPUMP 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.07%，過去 24 小時內變動為 +3.38%，過去 7 天內累計變動為 -14.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

aiPump（AIPUMP）市場資訊

市值 $ 97.50K$ 97.50K $ 97.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 232.89K$ 232.89K $ 232.89K 流通量 418.67M 418.67M 418.67M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

aiPump 的目前市值為 $ 97.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AIPUMP 的流通量為 418.67M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 232.89K。