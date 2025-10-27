AI Dev Agent（AIDEV）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00130497 $ 0.00130497 $ 0.00130497 24H最低價 $ 0.00163766 $ 0.00163766 $ 0.00163766 24H最高價 24H最低價 $ 0.00130497$ 0.00130497 $ 0.00130497 24H最高價 $ 0.00163766$ 0.00163766 $ 0.00163766 歷史最高 $ 0.00782371$ 0.00782371 $ 0.00782371 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.06% 漲跌幅（1D） +20.14% 漲跌幅（7D） +4.69% 漲跌幅（7D） +4.69%

AI Dev Agent（AIDEV）目前實時價格為 $0.00158914。過去 24 小時內，AIDEV 的交易價格在 $ 0.00130497 至 $ 0.00163766 之間波動，市場活躍度顯著。AIDEV 的歷史最高價為 $ 0.00782371，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，AIDEV 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.06%，過去 24 小時內變動為 +20.14%，過去 7 天內累計變動為 +4.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AI Dev Agent（AIDEV）市場資訊

市值 $ 123.44K$ 123.44K $ 123.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 635.66K$ 635.66K $ 635.66K 流通量 77.68M 77.68M 77.68M 總供應量 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

AI Dev Agent 的目前市值為 $ 123.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AIDEV 的流通量為 77.68M，總供應量是 400000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 635.66K。