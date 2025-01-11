ABE 價格 (ABE)
今天 ABE (ABE) 的實時價格爲 0.0013717 USD。目前其市值爲 $ 480.30K USD。ABE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ABE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.67K USD
- ABE 當天價格變化爲 -22.80%
- 其循環供應量爲 350.00M USD
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今天內，ABE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000405268442239808。
在過去30天內，ABE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0048964064。
在過去60天內，ABE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006022676。
在過去90天內，ABE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.013648015182408246。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000405268442239808
|-22.80%
|30天
|$ +0.0048964064
|+356.96%
|60天
|$ +0.0006022676
|+43.91%
|90天
|$ -0.013648015182408246
|-90.86%
ABE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.52%
-22.80%
+4.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Hey, I’m Abe—America’s Official Bird. Abe's short for - American Bald Eagle. You've seen him on dollar bills, the SEC's logo, the President’s seal, and countless memes. Abe's not just America's #1 bird, he's the most famous bird in the history of the world. We all know America’s #1—so where do you think Abe’s heading? CACAAWWWW! tOkENOMICS - Abe dropped 350,000,000 tokens —one for every American and called it a day. No infinite money printer - this ain't one of Jerome Powell's wet dreams.
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|1 ABE 兌換 AUD
A$0.002222154
|1 ABE 兌換 GBP
￡0.001111077
|1 ABE 兌換 EUR
€0.001330549
|1 ABE 兌換 USD
$0.0013717
|1 ABE 兌換 MYR
RM0.006158933
|1 ABE 兌換 TRY
₺0.048585614
|1 ABE 兌換 JPY
¥0.216275939
|1 ABE 兌換 RUB
₽0.139405871
|1 ABE 兌換 INR
₹0.118226823
|1 ABE 兌換 IDR
Rp22.486881648
|1 ABE 兌換 PHP
₱0.0809303
|1 ABE 兌換 EGP
￡E.0.069312001
|1 ABE 兌換 BRL
R$0.008394804
|1 ABE 兌換 CAD
C$0.001975248
|1 ABE 兌換 BDT
৳0.167319966
|1 ABE 兌換 NGN
₦2.126656246
|1 ABE 兌換 UAH
₴0.057995476
|1 ABE 兌換 VES
Bs0.0727001
|1 ABE 兌換 PKR
Rs0.381977299
|1 ABE 兌換 KZT
₸0.72384609
|1 ABE 兌換 THB
฿0.047570556
|1 ABE 兌換 TWD
NT$0.045416987
|1 ABE 兌換 CHF
Fr0.001248247
|1 ABE 兌換 HKD
HK$0.010671826
|1 ABE 兌換 MAD
.د.م0.013771868