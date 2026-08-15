Aavegotchi 今日價格

Aavegotchi (GHST) 今日實時價格為 $ 0.04272402，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 GHST 兌 USD 的匯率為 $ 0.04272402 每 GHST。

Aavegotchi 目前市值在 $ 2,253,552 排名第 #-，流通供應量為 51.16M GHST。過去 24 小時內，GHST 的交易價格在 $ 0.04267506（低點）和 $ 0.0430181（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.63，而歷史最低價為 $ 0.04220259。

短期表現方面，GHST 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -0.96%。過去一天，總交易量達到 $ 6.36K。

Aavegotchi（GHST）市場資訊

市值 $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M 成交量（24H） $ 6.36K$ 6.36K $ 6.36K 完全稀釋市值 $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M 流通量 51.16M 51.16M 51.16M 總供應量 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

Aavegotchi 的目前市值為 $ 2.25M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.36K。GHST 的流通量為 51.16M，總供應量是 52747802.71425598，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.25M。