GoldZip 今日價格

GoldZip (XGZ) 今日實時價格為 NT$ 140.94，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 XGZ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 140.94 每 XGZ。

GoldZip 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4031，流通供應量為 0.00 XGZ。過去 24 小時內，XGZ 的交易價格在 NT$ 137.82（低點）和 NT$ 141.32（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8,619.664449282077232，而歷史最低價為 NT$ 3,735.0391159696510265964。

短期表現方面，XGZ 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.96%。過去一天，總交易量達到 NT$ 293.72K。

GoldZip（XGZ）市場資訊

排名 No.4031 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 293.72KNT$ 293.72K NT$ 293.72K 完全稀釋市值 NT$ 2.54MNT$ 2.54M NT$ 2.54M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 18,000 18,000 18,000 總供應量 39,000 39,000 39,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 ETH

GoldZip 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 293.72K。XGZ 的流通量為 0.00，總供應量是 39000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.54M。