WINK 今日價格

WINK (WIN) 今日實時價格為 NT$ 0.00003075，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 WIN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00003075 每 WIN。

WINK 目前市值在 NT$ 30.56M 排名第 #765，流通供應量為 993.70B WIN。過去 24 小時內，WIN 的交易價格在 NT$ 0.00003062（低點）和 NT$ 0.00003154（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0949348172，而歷史最低價為 NT$ 0.0005190993843531578。

短期表現方面，WIN 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +2.12%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.37K。

WINK（WIN）市場資訊

排名 No.765 市值 NT$ 30.56MNT$ 30.56M NT$ 30.56M 成交量（24H） NT$ 53.37KNT$ 53.37K NT$ 53.37K 完全稀釋市值 NT$ 30.56MNT$ 30.56M NT$ 30.56M 流通量 993.70B 993.70B 993.70B 最大供應量 993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864 總供應量 993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054 流通率 99.99% 發行日期 2019-07-29 00:00:00 所屬公鏈 TRX

WINK 的目前市值為 NT$ 30.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.37K。WIN 的流通量為 993.70B，總供應量是 993701854154.286054，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 30.56M。