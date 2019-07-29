WINK實時價格 (WIN)
WINK (WIN) 今日實時價格為 NT$ 0.00003075，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 WIN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00003075 每 WIN。
WINK 目前市值在 NT$ 30.56M 排名第 #765，流通供應量為 993.70B WIN。過去 24 小時內，WIN 的交易價格在 NT$ 0.00003062（低點）和 NT$ 0.00003154（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0949348172，而歷史最低價為 NT$ 0.0005190993843531578。
短期表現方面，WIN 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +2.12%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.37K。
No.765
99.99%
2019-07-29 00:00:00
TRX
WINK 的目前市值為 NT$ 30.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.37K。WIN 的流通量為 993.70B，總供應量是 993701854154.286054，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 30.56M。
-0.04%
-0.25%
+2.12%
+2.12%
跟蹤 WINK 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0000024677
|-0.25%
|30天
|NT$ +0.00000874
|+39.70%
|60天
|NT$ +0.0000126
|+69.42%
|90天
|NT$ +0.00001108
|+56.32%
今天，WIN 記錄了 NT$ -0.0000024677 (-0.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00000874 (+39.70%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，WIN 的變化為 NT$ +0.0000126 (+69.42%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00001108 (+56.32%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 WINK 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 WIN 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|R1 ＜ 現價 ≤ R2
|位於 R1‑R2 間
|高於中樞，但未進極端高價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
WIN_USDT在4小時周期呈現多空分化格局。現價1.941E-5位於樞紐中枢1.893E-5上方，處於R1阻力1.918E-5與R2阻力1.946E-5之間的窄幅區間。MA及EMA均線組維持買入信號，價格運行在短期均線支撐之上。 MACD錄得死叉信號，且均線組呈現背離狀態。RSI維持中性區間運行，短期動能分散。快慢指標未形成一致方向，多空力量處於膠著分布。 R2阻力1.946E-5距現價僅0.26%，構成近端壓制。下方S1支撐1.864E-5距現價3.97%，樞紐支撐1.893E-5距現價2.47%形成分層防守。S2支撐1.839E-5距現價5.25%為遠端參考價位。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，WINK 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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要更深入地瞭解 WINK，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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