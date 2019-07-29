買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
WINK 目前實時價格為 0.00003075 TWD。WIN 市值為 30,556,332.0152442961605 TWD。追蹤台灣的 WIN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！WINK 目前實時價格為 0.00003075 TWD。WIN 市值為 30,556,332.0152442961605 TWD。追蹤台灣的 WIN 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 WIN

WIN 價格資訊

WIN 介紹

WIN 白皮書

WIN 幣種官網

WIN 代幣經濟

WIN 價格預測

WIN 價格歷史

WIN 購買指南

WIN 兌換法幣計算

WIN 現貨

WIN U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

WINK 圖標

WINK實時價格 (WIN)

1 WIN 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.000984615
NT$0.000984615NT$0.000984615
-0.25%1D
TWD
WINK (WIN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:42:16 (UTC+8)

WINK 今日價格

WINK (WIN) 今日實時價格為 NT$ 0.00003075，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 WIN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00003075 每 WIN。

WINK 目前市值在 NT$ 30.56M 排名第 #765，流通供應量為 993.70B WIN。過去 24 小時內，WIN 的交易價格在 NT$ 0.00003062（低點）和 NT$ 0.00003154（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.0949348172，而歷史最低價為 NT$ 0.0005190993843531578

短期表現方面，WIN 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +2.12%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.37K

WINK（WIN）市場資訊

No.765

NT$ 30.56M
NT$ 30.56MNT$ 30.56M

NT$ 53.37K
NT$ 53.37KNT$ 53.37K

NT$ 30.56M
NT$ 30.56MNT$ 30.56M

993.70B
993.70B 993.70B

993,701,859,243.3864
993,701,859,243.3864 993,701,859,243.3864

993,701,854,154.286054
993,701,854,154.286054 993,701,854,154.286054

99.99%

2019-07-29 00:00:00

TRX

WINK 的目前市值為 NT$ 30.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.37K。WIN 的流通量為 993.70B，總供應量是 993701854154.286054，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 30.56M

WINK 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00003062
NT$ 0.00003062NT$ 0.00003062
24H最低價
NT$ 0.00003154
NT$ 0.00003154NT$ 0.00003154
24H最高價

NT$ 0.00003062
NT$ 0.00003062NT$ 0.00003062

NT$ 0.00003154
NT$ 0.00003154NT$ 0.00003154

NT$ 0.0949348172
NT$ 0.0949348172NT$ 0.0949348172

NT$ 0.0005190993843531578
NT$ 0.0005190993843531578NT$ 0.0005190993843531578

-0.04%

-0.25%

+2.12%

+2.12%

WINK（WIN）價格歷史 TWD

跟蹤 WINK 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0000024677-0.25%
30天NT$ +0.00000874+39.70%
60天NT$ +0.0000126+69.42%
90天NT$ +0.00001108+56.32%
WINK 今日價格變化

今天，WIN 記錄了 NT$ -0.0000024677 (-0.25%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

WINK 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00000874 (+39.70%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

WINK 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WIN 的變化為 NT$ +0.0000126 (+69.42%)，從而更廣泛地了解其表現。

WINK 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00001108 (+56.32%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 WINK（WIN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 WINK 價格歷史頁面

WINK 分析

本分析利用人工智慧模型評估 WINK 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

WINK 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 WIN 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

WIN_USDT在4小時周期呈現多空分化格局。現價1.941E-5位於樞紐中枢1.893E-5上方，處於R1阻力1.918E-5與R2阻力1.946E-5之間的窄幅區間。MA及EMA均線組維持買入信號，價格運行在短期均線支撐之上。 MACD錄得死叉信號，且均線組呈現背離狀態。RSI維持中性區間運行，短期動能分散。快慢指標未形成一致方向，多空力量處於膠著分布。 R2阻力1.946E-5距現價僅0.26%，構成近端壓制。下方S1支撐1.864E-5距現價3.97%，樞紐支撐1.893E-5距現價2.47%形成分層防守。S2支撐1.839E-5距現價5.25%為遠端參考價位。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 WINK 的價格？

WINkTRON（WIN）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. TRON 生態系統的表現——WIN 以 TRON 區塊鏈為基礎運作。
2. 遊戲與 DeFi 的採用程度——WIN 為遊戲平台及收益農場提供動力。
3. 代幣的實用性與質押獎勵。
4. 市場對遊戲類代幣的投資情緒。
5. TRON（TRX）價格的相關性。
6. 整體加密貨幣市場的趨勢。
7. 影響遊戲／賭博類代幣的監管消息。
8. 平台的合作夥伴關係與整合。
9. 代幣的供應量與銷毀機制。
10. 交易所上的交易量與流動性。

為什麼人們想知道 WINK 今天的價格？

人們希望了解今日的WIN價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 交易決策——投資者需要即時價格，以便在最佳時機進行買賣。
2. 投資組合追蹤——監控投資價值與績效。
3. 市場時機把握——判斷進場或離場的交易點。
4. 風險管理——評估損益，以進行部位規模的調整。

WINK 的價格預測

WINK（WIN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WIN 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
WINK (WIN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，WINK 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 WINK 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 WINK 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 WIN 2026–2027 年價格的預測。

關於 WINK

WINk (WIN) 是一個基於區塊鏈的遊戲平台，允許用戶在多個區塊鏈生態系統中進行遊戲、社交和抵押。其主要目的是提供一個去中心化的平台，供各種類型的遊戲使用，包括涉及賭博、社交和技能型遊戲。WINk 使用 WIN 代幣進行抵押和治理，使代幣持有者能夠從平台的利潤中獲得股息，並參與決策過程。該平台運行在 TRON 區塊鏈上，利用其高吞吐量和可擴展性提供無縫的遊戲體驗。WIN 代幣的供應量是固定的，並且有一個涉及定期代幣燃燒的通脹模型。

如何在台灣購買和投資 WINK

準備好開始使用 WINK 了嗎？在 MEXC 購買 WIN 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 WINK 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 WINK (WIN) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，WINK 將立即存入您的錢包。
WINK (WIN) 購買教程

WINK 能做什麼？

擁有 WINK 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 WINK (WIN) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是WINK (WIN)

首個波場生態全系統預言機WINkLink的上線將徹底實現現實世界與區塊鏈世界的合二為一，將為整個行業提供可靠，不可預測，可驗證的亂數與其他現實世界中的數據、事件或支付系統等，徹底解決信任問題，提升相關專案的用戶體驗。2021年4月26日，WINk團隊正式完成對於justlink.io的收購。WINkLink成為首個波場生態全系統預言機。基於波場的TRC20代幣WIN是WINkLink預言機的社區治理代幣。

WINK資源

要更深入地瞭解 WINK，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方WINK網站
區塊查詢

類別 :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemEducation

人們還問：關於WINK的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:42:16 (UTC+8)

WINK（WIN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 WINK 的更多資訊

WINUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 WIN。在 MEXC 上探索 WINUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 WINK (WIN) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 WINK 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
WIN/USDT
NT$0.0009839746
NT$0.0009839746NT$0.0009839746
-0.35%
1.72B (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1162018
NT$2.1162018NT$2.1162018

+247.84%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.15183884
NT$0.15183884NT$0.15183884

-4.62%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4799798
NT$0.4799798NT$0.4799798

-3.35%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.932604
NT$9.932604NT$9.932604

+1.37%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.8010172
NT$8.8010172NT$8.8010172

-3.65%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.1162018
NT$2.1162018NT$2.1162018

+247.84%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.002551994
NT$0.002551994NT$0.002551994

+59.40%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$10.6264774
NT$10.6264774NT$10.6264774

+19.70%

Talus

Talus

US

NT$0.533133
NT$0.533133NT$0.533133

+18.00%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1158816
NT$2.1158816NT$2.1158816

+10.35%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WIN 兌 TWD 計算器

數量

WIN
WIN
TWD
TWD

1 WIN = 0.000984615 TWD