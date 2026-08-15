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WAX 目前實時價格為 0.00366 TWD。WAXP 市值為 16,859,777.985727580352 TWD。追蹤台灣的 WAXP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！WAX 目前實時價格為 0.00366 TWD。WAXP 市值為 16,859,777.985727580352 TWD。追蹤台灣的 WAXP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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WAX 圖標

WAX實時價格 (WAXP)

1 WAXP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.11709714
NT$0.11709714NT$0.11709714
-0.32%1D
TWD
WAX (WAXP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:38:43 (UTC+8)

WAX 今日價格

WAX (WAXP) 今日實時價格為 NT$ 0.00366，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 WAXP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00366 每 WAXP。

WAX 目前市值在 NT$ 16.86M 排名第 #705，流通供應量為 4.61B WAXP。過去 24 小時內，WAXP 的交易價格在 NT$ 0.003586（低點）和 NT$ 0.003824（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 160.49096075057982698，而歷史最低價為 NT$ 0.1387262906609344832

短期表現方面，WAXP 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -3.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 116.59K

WAX（WAXP）市場資訊

No.705

NT$ 16.86M
NT$ 16.86MNT$ 16.86M

NT$ 116.59K
NT$ 116.59KNT$ 116.59K

NT$ 16.87M
NT$ 16.87MNT$ 16.87M

4.61B
4.61B 4.61B

--
----

4,608,433,461.25163269
4,608,433,461.25163269 4,608,433,461.25163269

WAX

WAX 的目前市值為 NT$ 16.86M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 116.59K。WAXP 的流通量為 4.61B，總供應量是 4608433461.25163269，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.87M

WAX 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.003586
NT$ 0.003586NT$ 0.003586
24H最低價
NT$ 0.003824
NT$ 0.003824NT$ 0.003824
24H最高價

NT$ 0.003586
NT$ 0.003586NT$ 0.003586

NT$ 0.003824
NT$ 0.003824NT$ 0.003824

NT$ 160.49096075057982698
NT$ 160.49096075057982698NT$ 160.49096075057982698

NT$ 0.1387262906609344832
NT$ 0.1387262906609344832NT$ 0.1387262906609344832

+0.10%

-0.32%

-3.38%

-3.38%

WAX（WAXP）價格歷史 TWD

跟蹤 WAX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00037591-0.32%
30天NT$ -0.000331-8.30%
60天NT$ -0.000945-20.53%
90天NT$ -0.002786-43.23%
WAX 今日價格變化

今天，WAXP 記錄了 NT$ -0.00037591 (-0.32%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

WAX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000331 (-8.30%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

WAX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WAXP 的變化為 NT$ -0.000945 (-20.53%)，從而更廣泛地了解其表現。

WAX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.002786 (-43.23%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 WAX（WAXP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 WAX 價格歷史頁面

WAX 分析

本分析利用人工智慧模型評估 WAX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

WAX 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 WAXP 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

WAXP_USDT在4小時周期內運行於支撐點0.003744下方。現價0.003708位於S1與S2之間，價格處於中樞區間的下沿。多空雙方在此窄幅震盪，結構呈現收斂形態。 均線系統MA與EMA均發出買入信號。MACD指標呈現死叉狀態，快慢線動能出現背離。RSI讀數維持在中性區域，波動率處於低位水平，短期動能分布分散，缺乏單邊驅動力。 上方近端阻力位位於S1價格0.003714，距離現價不足0.2%。強阻力位則位於中樞點0.003744。下方近端支撐位位於S2價格0.003698，距離現價約0.27%。遠端參考位為R1 0.003760，關鍵價格密集分布，突破需伴隨成交量放大。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 WAX 的價格？

WAX（WAXP）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 遊戲應用的採用情況——WAX專注於遊戲類NFT與dApp，因此遊戲平台使用量的增加會推動需求增長。
2. NFT市場趨勢——作為一個以遊戲為核心的區塊鏈，NFT的流行程度將直接影響WAXP的價值。
3. 合作夥伴關係的公告——與遊戲開發商及各大品牌的合作，能提升投資者的信心。
4. 代幣的實用性——WAXP可用於WAX區塊鏈上的質押、治理以及交易手續費。
5. 市場情緒——整體加密貨幣市場的狀況，會與其他替代幣一同影響WAXP的表現。
6. 競爭對手——與Enjin或Immutable X等其他遊戲區塊鏈相比的表現。
7. 技術發展——平台升級與新功能的推出，將對其長期價值產生影響。
8. 交易量與流動性——更高的交易活動通常會伴隨價格波動。

為什麼人們想知道 WAX 今天的價格？

人們希望了解今日WAX（WAXP）的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。由於WAX為NFT市場與遊戲平台提供支援，其價格走勢會影響這些數位資產的價值及交易利潤。

WAX 的價格預測

WAX（WAXP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WAXP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
WAX (WAXP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，WAX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 WAX 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 WAX 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 WAXP 2026–2027 年價格的預測。

關於 WAX

WAXP（Worldwide Asset eXchange Protocol）是一個分散式平台，旨在促進創建、購買、銷售和交易虛擬商品和收藏品。WAXP建立在EOS區塊鏈上，利用委託權益證明（DPoS）共識機制來確保交易快速、高效，並具有高度的可擴展性。該平台的主要使用場景是在視頻遊戲和電子商務領域，為玩家提供一個交易遊戲內物品和其他數位資產的市場。通過其原生的WAXP代幣，用戶可以參與平台的治理，支付交易費用，並進行抵押以獲得獎勵。作為一種基於區塊鏈的解決方案，WAXP旨在使虛擬商品市場民主化，使全球任何地方的任何人都可以訪問。

如何在台灣購買和投資 WAX

準備好開始使用 WAX 了嗎？在 MEXC 購買 WAXP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 WAX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 WAX (WAXP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，WAX 將立即存入您的錢包。
WAX (WAXP) 購買教程

WAX 能做什麼？

擁有 WAX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 WAX (WAXP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是WAX (WAXP)

WAX (WAXP) 是一個專門構建的區塊鏈，於 2017 年發布，旨在使每一方的電子商務交易更快、更簡單、更安全。 WAX 區塊鏈使用委託權益證明 (DPoS) 作為其共識機制。它與 EOS 完全兼容。

WAX資源

要更深入地瞭解 WAX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方WAX網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)Gaming Blockchains

人們還問：關於WAX的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:38:43 (UTC+8)

WAX（WAXP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 WAX 的更多資訊

WAXPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 WAXP。在 MEXC 上探索 WAXPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 WAX (WAXP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 WAX 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
WAXP/USDT
NT$0.1171932
NT$0.1171932NT$0.1171932
-0.21%
31.78M (USDT)

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KiiChain

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NT$2.114921
NT$2.114921NT$2.114921

+247.63%

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NT$0.1522551NT$0.1522551

-4.36%

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Thinking Cat

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NT$0.4895858
NT$0.4895858NT$0.4895858

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up

up

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NT$9.887776
NT$9.887776NT$9.887776

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DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.8147858
NT$8.8147858NT$8.8147858

-3.50%

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KiiChain

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NT$2.114921NT$2.114921

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NT$0.0025616
NT$0.0025616NT$0.0025616

+60.00%

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NT$10.6972416NT$10.6972416

+20.50%

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NT$0.536335NT$0.536335

+18.71%

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Cap

CAP

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NT$2.1216452NT$2.1216452

+10.65%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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