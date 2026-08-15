WAX實時價格 (WAXP)
WAX (WAXP) 今日實時價格為 NT$ 0.00366，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 WAXP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00366 每 WAXP。
WAX 目前市值在 NT$ 16.86M 排名第 #705，流通供應量為 4.61B WAXP。過去 24 小時內，WAXP 的交易價格在 NT$ 0.003586（低點）和 NT$ 0.003824（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 160.49096075057982698，而歷史最低價為 NT$ 0.1387262906609344832。
短期表現方面，WAXP 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -3.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 116.59K。
No.705
WAX
WAX 的目前市值為 NT$ 16.86M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 116.59K。WAXP 的流通量為 4.61B，總供應量是 4608433461.25163269，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.87M。
+0.10%
-0.32%
-3.38%
-3.38%
跟蹤 WAX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.00037591
|-0.32%
|30天
|NT$ -0.000331
|-8.30%
|60天
|NT$ -0.000945
|-20.53%
|90天
|NT$ -0.002786
|-43.23%
今天，WAXP 記錄了 NT$ -0.00037591 (-0.32%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000331 (-8.30%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，WAXP 的變化為 NT$ -0.000945 (-20.53%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.002786 (-43.23%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 WAX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 WAXP 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
WAXP_USDT在4小時周期內運行於支撐點0.003744下方。現價0.003708位於S1與S2之間，價格處於中樞區間的下沿。多空雙方在此窄幅震盪，結構呈現收斂形態。 均線系統MA與EMA均發出買入信號。MACD指標呈現死叉狀態，快慢線動能出現背離。RSI讀數維持在中性區域，波動率處於低位水平，短期動能分布分散，缺乏單邊驅動力。 上方近端阻力位位於S1價格0.003714，距離現價不足0.2%。強阻力位則位於中樞點0.003744。下方近端支撐位位於S2價格0.003698，距離現價約0.27%。遠端參考位為R1 0.003760，關鍵價格密集分布，突破需伴隨成交量放大。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，WAX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
WAXP（Worldwide Asset eXchange Protocol）是一個分散式平台，旨在促進創建、購買、銷售和交易虛擬商品和收藏品。WAXP建立在EOS區塊鏈上，利用委託權益證明（DPoS）共識機制來確保交易快速、高效，並具有高度的可擴展性。該平台的主要使用場景是在視頻遊戲和電子商務領域，為玩家提供一個交易遊戲內物品和其他數位資產的市場。通過其原生的WAXP代幣，用戶可以參與平台的治理，支付交易費用，並進行抵押以獲得獎勵。作為一種基於區塊鏈的解決方案，WAXP旨在使虛擬商品市場民主化，使全球任何地方的任何人都可以訪問。
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WAX (WAXP) 是一個專門構建的區塊鏈，於 2017 年發布，旨在使每一方的電子商務交易更快、更簡單、更安全。 WAX 區塊鏈使用委託權益證明 (DPoS) 作為其共識機制。它與 EOS 完全兼容。
要更深入地瞭解 WAX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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