WAX 今日價格

WAX (WAXP) 今日實時價格為 NT$ 0.00366，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 WAXP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00366 每 WAXP。

WAX 目前市值在 NT$ 16.86M 排名第 #705，流通供應量為 4.61B WAXP。過去 24 小時內，WAXP 的交易價格在 NT$ 0.003586（低點）和 NT$ 0.003824（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 160.49096075057982698，而歷史最低價為 NT$ 0.1387262906609344832。

短期表現方面，WAXP 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -3.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 116.59K。

WAX（WAXP）市場資訊

排名 No.705 市值 NT$ 16.86MNT$ 16.86M NT$ 16.86M 成交量（24H） NT$ 116.59KNT$ 116.59K NT$ 116.59K 完全稀釋市值 NT$ 16.87MNT$ 16.87M NT$ 16.87M 流通量 4.61B 4.61B 4.61B 最大供應量 ---- -- 總供應量 4,608,433,461.25163269 4,608,433,461.25163269 4,608,433,461.25163269 所屬公鏈 WAX

WAX 的目前市值為 NT$ 16.86M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 116.59K。WAXP 的流通量為 4.61B，總供應量是 4608433461.25163269，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 16.87M。