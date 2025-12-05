頁面數據最近更新時間：2025-12-06 05:16:28 (UTC+8)
Warplet 今日價格
Warplet (WARP) 今日實時價格為 $ 0.000008153，過去 24 小時內變化了 9.08%。目前 WARP 兌 USD 的匯率為 $ 0.000008153 每 WARP。
Warplet 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- WARP。過去 24 小時內，WARP 的交易價格在 $ 0.000008093（低點）和 $ 0.000009332（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，WARP 在過去一小時內波動了 +0.49%，過去7 天內波動了 -9.31%。過去一天，總交易量達到 $ 53.90K。
Warplet（WARP）市場資訊
Warplet 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 53.90K。WARP 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。
Warplet 價格歷史 USD
24 小時價格變化區間：
Warplet（WARP）價格歷史 USD
跟蹤 Warplet 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00000081422
|-9.08%
|30天
|$ -0.000010687
|-56.73%
|60天
|$ -0.000011847
|-59.24%
|90天
|$ -0.000011847
|-59.24%
Warplet 今日價格變化
今天，WARP 記錄了 $ -0.00000081422 (-9.08%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Warplet 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000010687 (-56.73%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Warplet 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，WARP 的變化為 $ -0.000011847 (-59.24%)，從而更廣泛地了解其表現。
Warplet 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.000011847 (-59.24%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Warplet（WARP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 Warplet 價格歷史頁面
人工智慧驅動的洞察，分析 Warplet 的最新價格走勢、交易量趨勢和市場情緒指標，提供實時更新，以識別交易機會並支持明智的決策。
哪些因素影響 Warplet 的價格？
WARP代幣價格受到以下幾個關鍵因素的影響：
1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 項目開發進度與技術更新
4. 合作夥伴公告與生態系統成長
5. 在Warplet平台內的代幣實用性與需求
6. 影響DeFi項目的監管消息
7. 社區參與與社群媒體活動
8. 代幣經濟學，包括供應機制與質押獎勵
9. 類似區塊鏈項目的競爭情況
10. 更廣泛的經濟環境與投資者風險偏好
Warplet 的價格預測
Warplet（WARP）2030 年價格預測（5 年後）
根據上述價格預測模型，WARP 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%。Warplet（WARP）2040 年價格預測（15 年後）
在 2040 年，Warplet 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Warplet 在 2025–2026 年的價格會達到多少？點選 Warplet 價格預測
，造訪我們的價格預測頁面，查看 WARP 對 2025–2026 年 BTC 價格的預測。
如何購買和投資 Warplet
準備好開始使用 Warplet 了嗎？在 MEXC 購買 WARP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Warplet 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Warplet (WARP) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Warplet 將立即存入您的錢包。
Warplet 能做什麼？
擁有 Warplet 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
探索 MEXC 現貨市場
用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。
合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 Warplet (WARP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是Warplet (WARP)
WARP 是 Farcaster 的吉祥物，融合 Clanker 梗文化與社群身份象徵。
WARP 是 Farcaster 的吉祥物，融合 Clanker 梗文化與社群身份象徵。
Warplet資源
要更深入地瞭解 Warplet，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Warplet的其他問題
如果 Warplet 的年增長率為 5%，其估值到 2026 年將達到約 $--，到 2030 年將達到 $--，到 2035 年將達到 $--，到 2040 年將達到 $--。這些數字表明瞭穩定的複合增長情景，但實際未來價格將取決於市場採用情況、監管發展和宏觀經濟狀況。您可以查看下方的完整預測表，了解潛在 Warplet 價格和預期投資回報率的逐年詳細分析。
Warplet 今日價格為 $ 0.000008153。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Warplet 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 WARP 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Warplet 的交易量為 --。
WARP 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Warplet 價格，請造訪 WARP 價格頁面了解更多資訊。
WARP 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 WARP/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Warplet 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Warplet 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Warplet (WARP) 的價格預測，了解更深入的分析。
Warplet（WARP）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|12-05 20:29:54
|貨幣政策
日本銀行 12 月加息達成高度共識，30 年來最高利率即將到來
|12-05 15:24:33
|行業動態
Solana 聯合創始人：加密貨幣總市值將繼續上升，最終成為區塊鏈市場份額之爭
|12-04 09:24:58
|行業動態
加密貨幣市場反彈回歸，ETF 資金流入達到 11 億美元，創 7 週新高
|12-03 18:46:22
|貨幣政策
英國新立法：加密貨幣納入「個人財產」保護系統
|12-03 10:11:55
|行業動態
加密貨幣市場顯示反彈，普遍上漲，SUI 和 PENGU 上漲超過 20%
|12-03 06:23:37
|行業動態
過去 24 小時內市場清算了 $376 million，主要是空頭倉位
熱門新聞
MEXC 11月數據亮點：實用賽道抬頭，交易與漲幅重合度創年內新高
December 5, 2025
MEXC 十月數據亮點：x402掀起鏈上熱潮，BSC生態繼續領跑
November 7, 2025
2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀
October 16, 2025
免責聲明
另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。