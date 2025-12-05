Warplet 今日價格

Warplet (WARP) 今日實時價格為 $ 0.000008153，過去 24 小時內變化了 9.08%。目前 WARP 兌 USD 的匯率為 $ 0.000008153 每 WARP。

Warplet 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- WARP。過去 24 小時內，WARP 的交易價格在 $ 0.000008093（低點）和 $ 0.000009332（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，WARP 在過去一小時內波動了 +0.49%，過去7 天內波動了 -9.31%。過去一天，總交易量達到 $ 53.90K。

Warplet（WARP）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 53.90K$ 53.90K $ 53.90K 完全稀釋市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 總供應量 ---- -- 所屬公鏈 BASE

