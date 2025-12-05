交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
抽金磚 & BTC2000g
Warplet 目前實時價格為 0.000008153 USD。WARP 市值為 -- USD。追蹤 WARP 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Warplet 目前實時價格為 0.000008153 USD。WARP 市值為 -- USD。追蹤 WARP 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 WARP

WARP 價格資訊

WARP 介紹

WARP 代幣經濟

WARP 價格預測

WARP 價格歷史

WARP 購買指南

WARP 兌換法幣計算

WARP 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Warplet 圖標

Warplet實時價格 (WARP)

1 WARP 兌換為 USD 的實時價格：

$0.000008153
$0.000008153$0.000008153
-9.08%1D
USD
Warplet (WARP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-12-06 05:16:28 (UTC+8)

Warplet 今日價格

Warplet (WARP) 今日實時價格為 $ 0.000008153，過去 24 小時內變化了 9.08%。目前 WARP 兌 USD 的匯率為 $ 0.000008153 每 WARP。

Warplet 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- WARP。過去 24 小時內，WARP 的交易價格在 $ 0.000008093（低點）和 $ 0.000009332（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，WARP 在過去一小時內波動了 +0.49%，過去7 天內波動了 -9.31%。過去一天，總交易量達到 $ 53.90K

Warplet（WARP）市場資訊

--
----

$ 53.90K
$ 53.90K$ 53.90K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Warplet 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 53.90K。WARP 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Warplet 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093
24H最低價
$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332
24H最高價

$ 0.000008093
$ 0.000008093$ 0.000008093

$ 0.000009332
$ 0.000009332$ 0.000009332

--
----

--
----

+0.49%

-9.08%

-9.31%

-9.31%

Warplet（WARP）價格歷史 USD

跟蹤 Warplet 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00000081422-9.08%
30天$ -0.000010687-56.73%
60天$ -0.000011847-59.24%
90天$ -0.000011847-59.24%
Warplet 今日價格變化

今天，WARP 記錄了 $ -0.00000081422 (-9.08%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Warplet 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000010687 (-56.73%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Warplet 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WARP 的變化為 $ -0.000011847 (-59.24%)，從而更廣泛地了解其表現。

Warplet 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.000011847 (-59.24%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Warplet（WARP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Warplet 價格歷史頁面

Warplet 的人工智慧每日分析

人工智慧驅動的洞察，分析 Warplet 的最新價格走勢、交易量趨勢和市場情緒指標，提供實時更新，以識別交易機會並支持明智的決策。

哪些因素影響 Warplet 的價格？

WARP代幣價格受到以下幾個關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. 項目開發進度與技術更新
4. 合作夥伴公告與生態系統成長
5. 在Warplet平台內的代幣實用性與需求
6. 影響DeFi項目的監管消息
7. 社區參與與社群媒體活動
8. 代幣經濟學，包括供應機制與質押獎勵
9. 類似區塊鏈項目的競爭情況
10. 更廣泛的經濟環境與投資者風險偏好

Warplet 的價格預測

Warplet（WARP）2030 年價格預測（5 年後）
根據上述價格預測模型，WARP 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
Warplet（WARP）2040 年價格預測（15 年後）

在 2040 年，Warplet 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Warplet 在 2025–2026 年的價格會達到多少？點選 Warplet 價格預測，造訪我們的價格預測頁面，查看 WARP 對 2025–2026 年 BTC 價格的預測。

如何購買和投資 Warplet

準備好開始使用 Warplet 了嗎？在 MEXC 購買 WARP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Warplet 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Warplet (WARP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Warplet 將立即存入您的錢包。
Warplet (WARP) 購買教程

Warplet 能做什麼？

擁有 Warplet 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Warplet (WARP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Warplet (WARP)

WARP 是 Farcaster 的吉祥物，融合 Clanker 梗文化與社群身份象徵。

Warplet資源

要更深入地瞭解 Warplet，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於Warplet的其他問題

2030 年，1 個 Warplet 的價值是多少？
如果 Warplet 的年增長率為 5%，其估值到 2026 年將達到約 $--，到 2030 年將達到 $--，到 2035 年將達到 $--，到 2040 年將達到 $--。這些數字表明瞭穩定的複合增長情景，但實際未來價格將取決於市場採用情況、監管發展和宏觀經濟狀況。您可以查看下方的完整預測表，了解潛在 Warplet 價格和預期投資回報率的逐年詳細分析。
頁面數據最近更新時間：2025-12-06 05:16:28 (UTC+8)

Warplet（WARP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
12-05 20:29:54貨幣政策
日本銀行 12 月加息達成高度共識，30 年來最高利率即將到來
12-05 15:24:33行業動態
Solana 聯合創始人：加密貨幣總市值將繼續上升，最終成為區塊鏈市場份額之爭
12-04 09:24:58行業動態
加密貨幣市場反彈回歸，ETF 資金流入達到 11 億美元，創 7 週新高
12-03 18:46:22貨幣政策
英國新立法：加密貨幣納入「個人財產」保護系統
12-03 10:11:55行業動態
加密貨幣市場顯示反彈，普遍上漲，SUI 和 PENGU 上漲超過 20%
12-03 06:23:37行業動態
過去 24 小時內市場清算了 $376 million，主要是空頭倉位

熱門新聞

MEXC 11月數據亮點：實用賽道抬頭，交易與漲幅重合度創年內新高

December 5, 2025

MEXC 十月數據亮點：x402掀起鏈上熱潮，BSC生態繼續領跑

November 7, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025
查看更多

探索有關 Warplet 的更多資訊

WARPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 WARP。在 MEXC 上探索 WARPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Warplet (WARP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Warplet 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
WARP/USDT
$0.000008153
$0.000008153$0.000008153
-9.02%
0.00% (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
以太幣

以太幣

ETH
UCN

UCN

UCN

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

ArcaneVault

ArcaneVault

AV

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Kryon

Kryon

KRYON

$0.0048678
$0.0048678$0.0048678

+2,333.90%

Intiva Token

Intiva Token

TIVA

$0.2359
$0.2359$0.2359

+88.72%

Talisman

Talisman

SEEK

$0.2862
$0.2862$0.2862

+43.10%

Power Protocol

Power Protocol

POWER

$0.10104
$0.10104$0.10104

+102.08%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Kryon

Kryon

KRYON

$0.0048678
$0.0048678$0.0048678

+2,333.90%

SCX

SCX

SCX

$0.00008369
$0.00008369$0.00008369

+164.92%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.000000158
$0.000000158$0.000000158

+125.71%

PowerLink

PowerLink

PLK

$1.8172
$1.8172$1.8172

+76.99%

BoostFi

BoostFi

BSF

$0.0219
$0.0219$0.0219

+34.35%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

WARP 兌 USD 計算器

數量

WARP
WARP
USD
USD

1 WARP = 0.000008153 USD