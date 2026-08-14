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Verasity 目前實時價格為 0.00001046 TWD。VRA 市值為 974,578.20842146 TWD。追蹤台灣的 VRA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Verasity 目前實時價格為 0.00001046 TWD。VRA 市值為 974,578.20842146 TWD。追蹤台灣的 VRA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Verasity 圖標

Verasity實時價格 (VRA)

1 VRA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0003343016
NT$0.0003343016NT$0.0003343016
+6.73%1D
TWD
Verasity (VRA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:00:37 (UTC+8)

Verasity 今日價格

Verasity (VRA) 今日實時價格為 NT$ 0.00001046，過去 24 小時內變化了 6.73%。目前 VRA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00001046 每 VRA。

Verasity 目前市值在 NT$ 974.58K 排名第 #1843，流通供應量為 93.17B VRA。過去 24 小時內，VRA 的交易價格在 NT$ 0.00000958（低點）和 NT$ 0.000011518（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.7749496247773573244，而歷史最低價為 NT$ 0.0001865305573774688

短期表現方面，VRA 在過去一小時內波動了 +1.38%，過去7 天內波動了 +9.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 70.15K

Verasity（VRA）市場資訊

No.1843

NT$ 974.58K
NT$ 974.58KNT$ 974.58K

NT$ 70.15K
NT$ 70.15KNT$ 70.15K

NT$ 2.09M
NT$ 2.09MNT$ 2.09M

93.17B
93.17B 93.17B

200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000

98,228,872,198
98,228,872,198 98,228,872,198

46.58%

ETH

Verasity 的目前市值為 NT$ 974.58K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 70.15K。VRA 的流通量為 93.17B，總供應量是 98228872198，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.09M

Verasity 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00000958
NT$ 0.00000958NT$ 0.00000958
24H最低價
NT$ 0.000011518
NT$ 0.000011518NT$ 0.000011518
24H最高價

NT$ 0.00000958
NT$ 0.00000958NT$ 0.00000958

NT$ 0.000011518
NT$ 0.000011518NT$ 0.000011518

NT$ 2.7749496247773573244
NT$ 2.7749496247773573244NT$ 2.7749496247773573244

NT$ 0.0001865305573774688
NT$ 0.0001865305573774688NT$ 0.0001865305573774688

+1.38%

+6.73%

+9.90%

+9.90%

Verasity（VRA）價格歷史 TWD

跟蹤 Verasity 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.00002107983+6.73%
30天NT$ +0.000001134+12.15%
60天NT$ -0.000000207-1.95%
90天NT$ -0.00000803-43.43%
Verasity 今日價格變化

今天，VRA 記錄了 NT$ +0.00002107983 (+6.73%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Verasity 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.000001134 (+12.15%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Verasity 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，VRA 的變化為 NT$ -0.000000207 (-1.95%)，從而更廣泛地了解其表現。

Verasity 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00000803 (-43.43%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Verasity（VRA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Verasity 價格歷史頁面

Verasity 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Verasity 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Verasity 的價格？

以下為您提供的內容翻譯成繁體中文：

---

影響Verasity（VRA）代幣價格的幾個關鍵因素如下：

1. VeraViews技術的採用情況——廣告主與內容創作者對VRA「視頻觀看證明」協議的需求
2. 合作夥伴公告——與遊戲平台、串流媒體服務或大型品牌的合作關係
3. 代幣實用性與質押獎勵——VRA在生態系統中的質押機制與應用場景
4. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
5. 競爭環境——與其他廣告/遊戲區塊鏈專案相比的表現
6. 監管動態——影響實用型代幣的加密貨幣監管變化
7. 技術發展——平台更新、新功能推出以及路線圖進展
8. 交易量與流動性——交易所上市情況與交易活動水準

---

如有任何進一步的需求，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Verasity 今天的價格？

人們希望了解 Verasity (VRA) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：投資決策、投資組合追蹤、交易機會以及市場分析。VRA 是一種基於區塊鏈的影片平台代幣，其價格會隨著市場情緒與採用程度而波動。當前價格有助於投資人評估進場或離場點，衡量盈虧狀況，並根據技術分析與市場趨勢做出明智的交易選擇。

Verasity 的價格預測

Verasity（VRA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，VRA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Verasity (VRA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Verasity 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Verasity 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Verasity 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 VRA 2026–2027 年價格的預測。

關於 Verasity

Verasity (VRA) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在提升線上影片串流產業。該平台的目標是解決該領域的主要挑戰，例如廣告欺詐和觀眾參與度低，透過引入專有的觀看證明（Proof-of-View，PoV）協議。此協議確保平台上的觀看次數是真實的，並可以在區塊鏈上進行審核，從而為廣告商、內容創作者和觀眾創造一個更透明且可信的生態系統。此外，VRA 代幣在 Verasity 生態系統中被用來獎勵觀眾的參與，激勵內容創作，並促進交易。該平台的最終目標是創建一個更公平且高效的線上影片產業。

如何在台灣購買和投資 Verasity

準備好開始使用 Verasity 了嗎？在 MEXC 購買 VRA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Verasity 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Verasity (VRA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Verasity 將立即存入您的錢包。
Verasity (VRA) 購買教程

Verasity 能做什麼？

擁有 Verasity 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Verasity (VRA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Verasity (VRA)

Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

Verasity資源

要更深入地瞭解 Verasity，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Verasity網站
區塊查詢

類別 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemEntertainment

人們還問：關於Verasity的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:00:37 (UTC+8)

Verasity（VRA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Verasity 的更多資訊

VRAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 VRA。在 MEXC 上探索 VRAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Verasity (VRA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Verasity 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
VRA/USDT
NT$0.00033385416
NT$0.00033385416NT$0.00033385416
+6.59%
6.71B (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.331482
NT$2.331482NT$2.331482

+283.94%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1703468
NT$0.1703468NT$0.1703468

-9.70%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4854724
NT$0.4854724NT$0.4854724

-21.29%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.153344
NT$9.153344NT$9.153344

+23.12%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.94081
NT$8.94081NT$8.94081

+0.52%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.331482
NT$2.331482NT$2.331482

+283.94%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.0261432
NT$9.0261432NT$9.0261432

+143.94%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.35871904
NT$0.35871904NT$0.35871904

+71.91%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.133486
NT$30.133486NT$30.133486

+33.39%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0266688
NT$5.0266688NT$5.0266688

+28.57%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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VRA
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TWD

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