Verasity 今日價格

Verasity (VRA) 今日實時價格為 NT$ 0.00001046，過去 24 小時內變化了 6.73%。目前 VRA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00001046 每 VRA。

Verasity 目前市值在 NT$ 974.58K 排名第 #1843，流通供應量為 93.17B VRA。過去 24 小時內，VRA 的交易價格在 NT$ 0.00000958（低點）和 NT$ 0.000011518（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.7749496247773573244，而歷史最低價為 NT$ 0.0001865305573774688。

短期表現方面，VRA 在過去一小時內波動了 +1.38%，過去7 天內波動了 +9.90%。過去一天，總交易量達到 NT$ 70.15K。

Verasity（VRA）市場資訊

排名 No.1843 市值 NT$ 974.58KNT$ 974.58K NT$ 974.58K 成交量（24H） NT$ 70.15KNT$ 70.15K NT$ 70.15K 完全稀釋市值 NT$ 2.09MNT$ 2.09M NT$ 2.09M 流通量 93.17B 93.17B 93.17B 最大供應量 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 總供應量 98,228,872,198 98,228,872,198 98,228,872,198 流通率 46.58% 所屬公鏈 ETH

Verasity 的目前市值為 NT$ 974.58K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 70.15K。VRA 的流通量為 93.17B，總供應量是 98228872198，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.09M。