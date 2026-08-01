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Decentralized USD 目前實時價格為 1 TWD。USDD 市值為 1,362,196,785 TWD。追蹤台灣的 USDD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Decentralized USD 目前實時價格為 1 TWD。USDD 市值為 1,362,196,785 TWD。追蹤台灣的 USDD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Decentralized USD 圖標

Decentralized USD實時價格 (USDD)

1 USDD 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$32.02
NT$32.02NT$32.02
+0.06%1D
TWD
Decentralized USD (USDD) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:25:20 (UTC+8)

Decentralized USD 今日價格

Decentralized USD (USDD) 今日實時價格為 NT$ 1，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 USDD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1 每 USDD。

Decentralized USD 目前市值在 NT$ 1.36B 排名第 #49，流通供應量為 1.36B USDD。過去 24 小時內，USDD 的交易價格在 NT$ 0.9993（低點）和 NT$ 1（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 33.0883235298622233，而歷史最低價為 NT$ 29.632375449229149108

短期表現方面，USDD 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 30.04K

Decentralized USD（USDD）市場資訊

No.49

NT$ 1.36B
NT$ 1.36BNT$ 1.36B

NT$ 30.04K
NT$ 30.04KNT$ 30.04K

NT$ 1.36B
NT$ 1.36BNT$ 1.36B

1.36B
1.36B 1.36B

1,362,196,785
1,362,196,785 1,362,196,785

0.06%

TRX

Decentralized USD 的目前市值為 NT$ 1.36B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 30.04K。USDD 的流通量為 1.36B，總供應量是 1362196785，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.36B

Decentralized USD 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.9993
NT$ 0.9993NT$ 0.9993
24H最低價
NT$ 1
NT$ 1NT$ 1
24H最高價

NT$ 0.9993
NT$ 0.9993NT$ 0.9993

NT$ 1
NT$ 1NT$ 1

NT$ 33.0883235298622233
NT$ 33.0883235298622233NT$ 33.0883235298622233

NT$ 29.632375449229149108
NT$ 29.632375449229149108NT$ 29.632375449229149108

0.00%

+0.06%

+0.03%

+0.03%

Decentralized USD（USDD）價格歷史 TWD

跟蹤 Decentralized USD 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0192+0.06%
30天NT$ +0.0003+0.03%
60天NT$ +0.0008+0.08%
90天NT$ +0.0002+0.02%
Decentralized USD 今日價格變化

今天，USDD 記錄了 NT$ +0.0192 (+0.06%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Decentralized USD 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.0003 (+0.03%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Decentralized USD 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，USDD 的變化為 NT$ +0.0008 (+0.08%)，從而更廣泛地了解其表現。

Decentralized USD 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.0002 (+0.02%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Decentralized USD（USDD）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Decentralized USD 價格歷史頁面

Decentralized USD 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Decentralized USD 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Decentralized USD 的價格？

USDD 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 算法穩定機制——TRON 透過燒毀或鑄造 TRX 來維持 1 美元的掛鉤匯率。
2. 市場信心——對 TRON 生態系統及治理決策的信任程度。
3. 抵押支持——包括 BTC、USDT、USDC 在內的儲備資產，共同支撐掛鉤匯率。
4. 交易量——各交易所的流動性會影響價格的穩定性。
5. 監管消息——政府對穩定幣的政策將直接影響需求。
6. TRX 價格走勢——作為主要抵押品，TRX 的波動性會影響 USDD 的穩定性。
7. 競爭對手表現——如 UST 等其他算法穩定幣的表現會左右市場情緒。
8. DeFi 採用情況——在 TRON DeFi 協議中的使用量會驅動實用性需求。

為什麼人們想知道 Decentralized USD 今天的價格？

人們希望了解今日的 USDD 價格，因為它是一種應當維持 1 美元平價的穩定幣。當其價格出現偏離時，交易者會密切關注以尋找套利機會。投資者則會留意其穩定機制與抵押品支援。DeFi 用戶則需要即時價格來進行借貸及收益農場等決策。

Decentralized USD 的價格預測

Decentralized USD（USDD）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，USDD 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Decentralized USD (USDD) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Decentralized USD 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Decentralized USD 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Decentralized USD 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 USDD 2026–2027 年價格的預測。

關於 Decentralized USD

USDD是一種與美元掛鈎的穩定幣加密貨幣。它旨在提供價格穩定性，並由一種資產（通常是貨幣或商品）作為後盾，在這種情況下，後盾是美元。USDD的主要目的是在波動性強的加密市場中提供流動性和穩定性，作為投資者在極度波動期間的安全避風港。它還能使不同加密貨幣之間的交易無縫進行。USDD運行在區塊鏈平台上，利用這種技術的安全性和透明度。其發行和供應受到用戶需求和發行者持有的美元儲備的管控。

如何在台灣購買和投資 Decentralized USD

準備好開始使用 Decentralized USD 了嗎？在 MEXC 購買 USDD 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Decentralized USD 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Decentralized USD (USDD) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Decentralized USD 將立即存入您的錢包。
Decentralized USD (USDD) 購買教程

Decentralized USD 能做什麼？

擁有 Decentralized USD 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Decentralized USD (USDD) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 是基於安全性、透明性和穩定性的去中心化穩定幣。它集安全清算、動態抵押品調整和先進的風險管理於一體，以維持與美元 1:1 的掛鉤。透過超額抵押和社群驅動的治理，使用者可以在透明且可審計的系統內完全控制其資產。

白皮書

Decentralized USD資源

要更深入地瞭解 Decentralized USD，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Decentralized USD網站
區塊查詢

類別 :

Algorithmic StablecoinBNB Chain EcosystemCrypto-backed Stablecoin

人們還問：關於Decentralized USD的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:25:20 (UTC+8)

Decentralized USD（USDD）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Decentralized USD 的更多資訊

USDDUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 USDD。在 MEXC 上探索 USDDUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Decentralized USD (USDD) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Decentralized USD 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
USDD/USDT
NT$32.02
NT$32.02NT$32.02
+0.06%
30.04K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.1539854
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utility token

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NT$0.14319344
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NT$0.470694
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up

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UPROBINHOOD

NT$10.092704
NT$10.092704NT$10.092704

+3.00%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.7087996
NT$8.7087996NT$8.7087996

-4.66%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.1539854
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ShotsAI

SHOT

NT$0.002455934
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Talus

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NT$0.5456208
NT$0.5456208NT$0.5456208

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Fusionist

Fusionist

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NT$10.5717232
NT$10.5717232NT$10.5717232

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Cap

Cap

CAP

NT$2.0787384
NT$2.0787384NT$2.0787384

+8.41%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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