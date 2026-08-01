Decentralized USD 今日價格

Decentralized USD (USDD) 今日實時價格為 NT$ 1，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 USDD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1 每 USDD。

Decentralized USD 目前市值在 NT$ 1.36B 排名第 #49，流通供應量為 1.36B USDD。過去 24 小時內，USDD 的交易價格在 NT$ 0.9993（低點）和 NT$ 1（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 33.0883235298622233，而歷史最低價為 NT$ 29.632375449229149108。

短期表現方面，USDD 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +0.03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 30.04K。

Decentralized USD（USDD）市場資訊

排名 No.49 市值 NT$ 1.36BNT$ 1.36B NT$ 1.36B 成交量（24H） NT$ 30.04KNT$ 30.04K NT$ 30.04K 完全稀釋市值 NT$ 1.36BNT$ 1.36B NT$ 1.36B 流通量 1.36B 1.36B 1.36B 總供應量 1,362,196,785 1,362,196,785 1,362,196,785 市場佔有率 0.06% 所屬公鏈 TRX

Decentralized USD 的目前市值為 NT$ 1.36B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 30.04K。USDD 的流通量為 1.36B，總供應量是 1362196785，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.36B。