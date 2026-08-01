Decentralized USD (USDD) 實時價格圖表
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2026-08-15 05:25:20 (UTC+8) Decentralized USD 今日價格
Decentralized USD (USDD) 今日實時價格為
NT$ 1，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 USDD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1 每 USDD。
Decentralized USD 目前市值在
NT$ 1.36B 排名第 #49，流通供應量為 1.36B USDD。過去 24 小時內，USDD 的交易價格在 NT$ 0.9993（低點）和 NT$ 1（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 33.0883235298622233，而歷史最低價為 NT$ 29.632375449229149108。
短期表現方面，USDD 在過去一小時內波動了
0.00%，過去7 天內波動了 +0.03%。過去一天，總交易量達到 NT$ 30.04K。 Decentralized USD（USDD）市場資訊 市值 NT$ 1.36B NT$ 1.36B NT$ 1.36B 成交量（24H） NT$ 30.04K NT$ 30.04K NT$ 30.04K 完全稀釋市值 NT$ 1.36B NT$ 1.36B NT$ 1.36B 總供應量 1,362,196,785 1,362,196,785 1,362,196,785
Decentralized USD 的目前市值為
NT$ 1.36B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 30.04K。USDD 的流通量為 1.36B，總供應量是 1362196785，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.36B。 購買Decentralized USD Decentralized USD 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.9993 NT$ 0.9993 NT$ 0.9993
24H最低價
24H最低價 NT$ 0.9993 NT$ 0.9993 NT$ 0.9993 歷史最高 NT$ 33.0883235298622233 NT$ 33.0883235298622233 NT$ 33.0883235298622233 最低價 NT$ 29.632375449229149108 NT$ 29.632375449229149108 NT$ 29.632375449229149108 Decentralized USD（USDD）價格歷史 TWD
跟蹤 Decentralized USD 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ +0.0192 +0.06% 30天 NT$ +0.0003 +0.03% 60天 NT$ +0.0008 +0.08% 90天 NT$ +0.0002 +0.02% Decentralized USD 今日價格變化
今天，USDD 記錄了
NT$ +0.0192 (+0.06%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Decentralized USD 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ +0.0003 (+0.03%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Decentralized USD 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，USDD 的變化為
NT$ +0.0008 (+0.08%)，從而更廣泛地了解其表現。 Decentralized USD 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ +0.0002 (+0.02%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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Decentralized USD 價格歷史頁面 哪些因素影響 Decentralized USD 的價格？
USDD 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. 算法穩定機制——TRON 透過燒毀或鑄造 TRX 來維持 1 美元的掛鉤匯率。 2. 市場信心——對 TRON 生態系統及治理決策的信任程度。 3. 抵押支持——包括 BTC、USDT、USDC 在內的儲備資產，共同支撐掛鉤匯率。 4. 交易量——各交易所的流動性會影響價格的穩定性。 5. 監管消息——政府對穩定幣的政策將直接影響需求。 6. TRX 價格走勢——作為主要抵押品，TRX 的波動性會影響 USDD 的穩定性。 7. 競爭對手表現——如 UST 等其他算法穩定幣的表現會左右市場情緒。 8. DeFi 採用情況——在 TRON DeFi 協議中的使用量會驅動實用性需求。 為什麼人們想知道 Decentralized USD 今天的價格？
人們希望了解今日的 USDD 價格，因為它是一種應當維持 1 美元平價的穩定幣。當其價格出現偏離時，交易者會密切關注以尋找套利機會。投資者則會留意其穩定機制與抵押品支援。DeFi 用戶則需要即時價格來進行借貸及收益農場等決策。
Decentralized USD 的價格預測 Decentralized USD（USDD）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，USDD 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Decentralized USD (USDD) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Decentralized USD 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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Decentralized USD 價格預測
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關於 Decentralized USD
USDD是一種與美元掛鈎的穩定幣加密貨幣。它旨在提供價格穩定性，並由一種資產（通常是貨幣或商品）作為後盾，在這種情況下，後盾是美元。USDD的主要目的是在波動性強的加密市場中提供流動性和穩定性，作為投資者在極度波動期間的安全避風港。它還能使不同加密貨幣之間的交易無縫進行。USDD運行在區塊鏈平台上，利用這種技術的安全性和透明度。其發行和供應受到用戶需求和發行者持有的美元儲備的管控。
如何在台灣購買和投資 Decentralized USD
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步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Decentralized USD 將立即存入您的錢包。
Decentralized USD 能做什麼？
擁有 Decentralized USD 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Decentralized USD (USDD)
USDD 2.0 是基於安全性、透明性和穩定性的去中心化穩定幣。它集安全清算、動態抵押品調整和先進的風險管理於一體，以維持與美元 1:1 的掛鉤。透過超額抵押和社群驅動的治理，使用者可以在透明且可審計的系統內完全控制其資產。
白皮書
USDD 的發行與流通遵循一套結構化模型，用以管理代幣如何進入市場以及如何維持其價格穩定。鑄造新 USDD 的主要途徑，是透過授權成員存入 TRX，隨後該 TRX 將永久鎖定於系統中。第二條路徑則由錨定穩定模組（Peg Stability Module, PSM）提供，允許用戶以 1:1 比率將其他穩定型數位貨幣兌換為 USDD——此機制類似傳統外匯兌換，但專為更高效率與安全性而設計。為確保長期韌性，該協議維持著 9990 億枚 USDD 的儲備；其中絕大部分儲備處於鎖定狀態，僅可經多重授權簽署後釋放，從而加強防護並限制中心化控制。其經濟架構包含自動調節機制，能因應市場狀況即時反應，同時保持運作透明；此外亦定期向公眾披露儲備水位與整體系統表現，以支撐用戶信心。
USDD 由 TRON DAO 儲備金（TRON DAO Reserve）監管，該機構以去中心化中央銀行的方式運作，並管理一個價值 100 億美元、高度流動性的儲備資產池。該組織與區塊鏈產業內已建立合作關係的夥伴協同運作，以支援治理、管理與監督工作。重大變更皆透過民主批准流程處理，須經多重簽核，此架構旨在提升安全性、避免單方面控制。該團隊亦積極尋求與聲譽卓著之金融機構建立合作關係，以強化穩定性並擴大影響力。透明度方面，團隊透過定期公開更新，以及透過 contact@usdd.io 進行開放式溝通加以強調；同時秉持專業標準，專注於拓展 USDD 在全球金融體系內的採用率與實用性。
USDD 透過一種穩定性設計，目標是維持 1 美元的恆定價值，以降低比特幣等資產常見的價格波動。其機制仰賴持有至少達 USDD 總供應量 200% 的儲備資產作為抵押品。這些儲備資產結構類似一個公開可查閱的數位金庫，涵蓋比特幣（Bitcoin）、TRX 及其他穩定型數位貨幣等加密資產；所有持倉均可隨時於線上查閱，確保透明度。治理權與營運控制權由 TRON DAO Reserve 掌管，其角色類似於數位中央銀行，可採取諸如調整利率、策略性買賣 USDD，以及在市場動盪期間實施臨時放貸上限等措施。本系統亦採用多層防護機制，包括智能合約與多重簽署協議，以降低單一參與方影響貨幣的風險；同時搭配即時監控與自動化穩定化流程，協助維持 USDD 與美元的錨定關係。
USDD 是一種數位貨幣，旨在透過與美元掛鉤來維持其價格穩定。為達成此目標，USDD 由價值超過目前流通中 USDD 總額 200% 的加密貨幣儲備作為支撐，此設計旨在提升日常交易的安全性與可靠性。該專案結合了傳統貨幣所具備的價格穩定性，以及基於區塊鏈系統的功能性。
USDD 的未來規劃著重於成為一種廣泛應用於日常線上支付的數位貨幣。該專案旨在相較於傳統支付網路，降低交易成本，並擴大其在眾多數位平台上的實用性。同時，USDD 亦優先推動與去中心化應用程式（dApps）的深度整合，使其能更輕鬆地融入日常數位活動；此外，USDD 更以「最具去中心化特性的穩定幣」為目標，確保其運作無須依賴任何單一控制實體。成長策略包含與金融機構及科技平台建立合作夥伴關係，以提升可及性與實際應用場景，並透過對個人用戶與企業皆友善的介面與簡化的操作流程予以支援。其他開發重點還包括強化安全性、提升交易速度，以及改善跨平台相容性，以擴大 USDD 的接受度與多功能性。
Decentralized USD資源
要更深入地瞭解 Decentralized USD，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Decentralized USD的其他問題
如果 Decentralized USD 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Decentralized USD 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Decentralized USD 今日價格為 NT$ 32.02。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Decentralized USD 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 USDD 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Decentralized USD 的交易量為 --。
USDD 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Decentralized USD 價格，請造訪 USDD 價格頁面了解更多資訊。
USDD 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,888.43
-0.16%
ETH
1,878.96
-0.14%
GOLD(XAUT)
4,361.48
-0.27%
USDC
1.00088
0.00%
SOL
75.21
-0.59%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 USDD/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Decentralized USD 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
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Decentralized USD 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Decentralized USD (USDD) 的價格預測，了解更深入的分析。
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