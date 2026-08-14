UMA實時價格 (UMA)
UMA (UMA) 今日實時價格為 NT$ 0.3244，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 UMA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3244 每 UMA。
UMA 目前市值在 NT$ 29.41M 排名第 #516，流通供應量為 90.65M UMA。過去 24 小時內，UMA 的交易價格在 NT$ 0.3203（低點）和 NT$ 0.3277（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,386.0828219276，而歷史最低價為 NT$ 11.160032570573825908。
短期表現方面，UMA 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -3.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.48K。
No.516
ETH
UMA 的目前市值為 NT$ 29.41M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.48K。UMA 的流通量為 90.65M，總供應量是 128904227.62302178，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 41.82M。
+0.03%
-0.03%
-3.20%
-3.20%
跟蹤 UMA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.003111
|-0.03%
|30天
|NT$ -0.0464
|-12.52%
|60天
|NT$ -0.0948
|-22.62%
|90天
|NT$ -0.1403
|-30.20%
今天，UMA 記錄了 NT$ -0.003111 (-0.03%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0464 (-12.52%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，UMA 的變化為 NT$ -0.0948 (-22.62%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1403 (-30.20%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 UMA（UMA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 UMA 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 UMA 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 UMA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
UMA_USDT在4小時周期運行於0.3288價格位。價格位於S2樞紐點0.3281上方的極窄區間內。中枢阻力位0.3314構成上方直接結構邊界。短期均線組呈現多頭排列狀態。長期趨勢指標維持中性震盪格局。MACD形成死叉信號，顯示動能轉弱。RSI指標處於中性區域，無明確方向。快慢指標出現分層背離現象。波動率壓縮預示變盤節點臨近。近端支撐位於0.3281，與現價距離0.0007。近端阻力位於0.3301，與現價距離0.0013。遠端參考阻力位於0.3335，與現價距離0.0047。關鍵樞紐點0.3314為多空分水嶺。價格突破該位置將改變當前結構層級。下方S2點位提供即時流動性測試。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，UMA 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
UMA（Universal Market Access）是一個建立來實現通用市場訪問的去中心化金融合約平台。它旨在推動公共區塊鏈（如以太坊）所可能的金融創新。UMA的協議允許用戶設計和創建自我執行、自我強制的金融合約，這些合約由經濟激勵保護並在以太坊的區塊鏈上運行。該平台的原生代幣，UMA，用於治理，其中代幣持有者對系統參數和合約模板進行投票。該協議旨在確保在UMA平台上創建的任何私人金融合約都是完全抵押的，從而降低金融風險。UMA的典型用途包括創建合成資產和金融衍生品。
準備好開始使用 UMA 了嗎？在 MEXC 購買 UMA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 UMA 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 UMA (UMA) 購買之旅。
擁有 UMA 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 UMA (UMA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.
要更深入地瞭解 UMA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 UMA。在 MEXC 上探索 UMAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 UMA 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。