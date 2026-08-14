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UMA 目前實時價格為 0.3244 TWD。UMA 市值為 29,405,262.83143972666 TWD。追蹤台灣的 UMA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！UMA 目前實時價格為 0.3244 TWD。UMA 市值為 29,405,262.83143972666 TWD。追蹤台灣的 UMA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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UMA實時價格 (UMA)

1 UMA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$10.367824
NT$10.367824NT$10.367824
-0.03%1D
TWD
UMA (UMA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:55:21 (UTC+8)

UMA 今日價格

UMA (UMA) 今日實時價格為 NT$ 0.3244，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 UMA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3244 每 UMA。

UMA 目前市值在 NT$ 29.41M 排名第 #516，流通供應量為 90.65M UMA。過去 24 小時內，UMA 的交易價格在 NT$ 0.3203（低點）和 NT$ 0.3277（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,386.0828219276，而歷史最低價為 NT$ 11.160032570573825908

短期表現方面，UMA 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -3.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.48K

UMA（UMA）市場資訊

No.516

NT$ 29.41M
NT$ 29.41MNT$ 29.41M

NT$ 57.48K
NT$ 57.48KNT$ 57.48K

NT$ 41.82M
NT$ 41.82MNT$ 41.82M

90.65M
90.65M 90.65M

128,904,227.62302178
128,904,227.62302178 128,904,227.62302178

ETH

UMA 的目前市值為 NT$ 29.41M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.48K。UMA 的流通量為 90.65M，總供應量是 128904227.62302178，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 41.82M

UMA 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.3203
NT$ 0.3203NT$ 0.3203
24H最低價
NT$ 0.3277
NT$ 0.3277NT$ 0.3277
24H最高價

NT$ 0.3203
NT$ 0.3203NT$ 0.3203

NT$ 0.3277
NT$ 0.3277NT$ 0.3277

NT$ 1,386.0828219276
NT$ 1,386.0828219276NT$ 1,386.0828219276

NT$ 11.160032570573825908
NT$ 11.160032570573825908NT$ 11.160032570573825908

+0.03%

-0.03%

-3.20%

-3.20%

UMA（UMA）價格歷史 TWD

跟蹤 UMA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.003111-0.03%
30天NT$ -0.0464-12.52%
60天NT$ -0.0948-22.62%
90天NT$ -0.1403-30.20%
UMA 今日價格變化

今天，UMA 記錄了 NT$ -0.003111 (-0.03%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

UMA 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0464 (-12.52%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

UMA 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，UMA 的變化為 NT$ -0.0948 (-22.62%)，從而更廣泛地了解其表現。

UMA 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1403 (-30.20%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 UMA（UMA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 UMA 價格歷史頁面

UMA 分析

本分析利用人工智慧模型評估 UMA 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

UMA 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 UMA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

UMA_USDT在4小時周期運行於0.3288價格位。價格位於S2樞紐點0.3281上方的極窄區間內。中枢阻力位0.3314構成上方直接結構邊界。短期均線組呈現多頭排列狀態。長期趨勢指標維持中性震盪格局。MACD形成死叉信號，顯示動能轉弱。RSI指標處於中性區域，無明確方向。快慢指標出現分層背離現象。波動率壓縮預示變盤節點臨近。近端支撐位於0.3281，與現價距離0.0007。近端阻力位於0.3301，與現價距離0.0013。遠端參考阻力位於0.3335，與現價距離0.0047。關鍵樞紐點0.3314為多空分水嶺。價格突破該位置將改變當前結構層級。下方S2點位提供即時流動性測試。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 UMA 的價格？

UMA代幣價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 協議採用與使用情況——更多項目採用 UMA 的預言機系統，將會提升需求。
2. DeFi 市場情緒——作為一項 DeFi 協議，UMA 與整體 DeFi 趨勢呈現相關性。
3. 治理參與度——代幣持有者就協議升級進行投票。

為什麼人們想知道 UMA 今天的價格？

人們希望了解今日的UMA價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 交易決策——積極交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買賣。
2. 投資組合追蹤——投資人會監控其持有資產的價值與表現。
3. 市場分析——價格數據有助於識別趨勢與模式。
4. 風險管理——了解波動性有助於合理配置頭寸規模。
5. 套利機會——各交易所之間的價格差異可創造獲利潛力。

UMA 的價格預測

UMA（UMA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，UMA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
UMA (UMA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，UMA 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 UMA 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 UMA 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 UMA 2026–2027 年價格的預測。

關於 UMA

UMA（Universal Market Access）是一個建立來實現通用市場訪問的去中心化金融合約平台。它旨在推動公共區塊鏈（如以太坊）所可能的金融創新。UMA的協議允許用戶設計和創建自我執行、自我強制的金融合約，這些合約由經濟激勵保護並在以太坊的區塊鏈上運行。該平台的原生代幣，UMA，用於治理，其中代幣持有者對系統參數和合約模板進行投票。該協議旨在確保在UMA平台上創建的任何私人金融合約都是完全抵押的，從而降低金融風險。UMA的典型用途包括創建合成資產和金融衍生品。

如何在台灣購買和投資 UMA

準備好開始使用 UMA 了嗎？在 MEXC 購買 UMA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 UMA 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 UMA (UMA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，UMA 將立即存入您的錢包。
UMA (UMA) 購買教程

UMA 能做什麼？

擁有 UMA 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 UMA (UMA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA資源

要更深入地瞭解 UMA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方UMA網站
區塊查詢

類別 :

Avalanche EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於UMA的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:55:21 (UTC+8)

UMA（UMA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 UMA 的更多資訊

UMAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 UMA。在 MEXC 上探索 UMAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 UMA (UMA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 UMA 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
UMA/USDT
NT$10.367824
NT$10.367824NT$10.367824
+0.03%
178.50K (USDT)
UMA/USDC
NT$10.367824
NT$10.367824NT$10.367824
-0.06%
169.53K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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熱門

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比特幣

比特幣

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Solana

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以太幣

以太幣

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USDCoin

USDCoin

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最新

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3177392
NT$2.3177392NT$2.3177392

+281.68%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.16961172
NT$0.16961172NT$0.16961172

-10.09%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.484194
NT$0.484194NT$0.484194

-21.50%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.150148
NT$9.150148NT$9.150148

+23.08%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.9126852
NT$8.9126852NT$8.9126852

+0.20%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3177392
NT$2.3177392NT$2.3177392

+281.68%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$9.0571444
NT$9.0571444NT$9.0571444

+144.78%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.362199484
NT$0.362199484NT$0.362199484

+73.58%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.6886312
NT$30.6886312NT$30.6886312

+35.84%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1547432
NT$2.1547432NT$2.1547432

+24.32%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

UMA 兌 TWD 計算器

數量

UMA
UMA
TWD
TWD

1 UMA = 10.367824 TWD