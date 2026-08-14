UMA 今日價格

UMA (UMA) 今日實時價格為 NT$ 0.3244，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 UMA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3244 每 UMA。

UMA 目前市值在 NT$ 29.41M 排名第 #516，流通供應量為 90.65M UMA。過去 24 小時內，UMA 的交易價格在 NT$ 0.3203（低點）和 NT$ 0.3277（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1,386.0828219276，而歷史最低價為 NT$ 11.160032570573825908。

短期表現方面，UMA 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -3.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.48K。

UMA（UMA）市場資訊

排名 No.516 市值 NT$ 29.41MNT$ 29.41M NT$ 29.41M 成交量（24H） NT$ 57.48KNT$ 57.48K NT$ 57.48K 完全稀釋市值 NT$ 41.82MNT$ 41.82M NT$ 41.82M 流通量 90.65M 90.65M 90.65M 總供應量 128,904,227.62302178 128,904,227.62302178 128,904,227.62302178 所屬公鏈 ETH

UMA 的目前市值為 NT$ 29.41M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.48K。UMA 的流通量為 90.65M，總供應量是 128904227.62302178，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 41.82M。