LETSTOP 目前實時價格為 0.04857 USD。跟蹤 STOP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 STOP 價格趨勢。

LETSTOP實時價格 (STOP)

$0.04857
$0.04857
LETSTOP (STOP) 實時價格圖表
LETSTOP（STOP）價格資訊 (USD)

$ 0.04478
$ 0.04478
$ 0.05386
$ 0.05386
$ 0.04478
$ 0.04478

$ 0.05386
$ 0.05386

$ 1
$ 1

$ 0.02770163701207271
$ 0.02770163701207271

LETSTOP（STOP）目前實時價格為 $ 0.04857。過去 24 小時內，STOP 的交易價格在 $ 0.04478$ 0.05386 之間波動，市場活躍度顯著。STOP 的歷史最高價為 $ 1，歷史最低價為 $ 0.02770163701207271

從短期表現來看，STOP 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.72%，過去 24 小時內變動為 +1.10%，過去 7 天內累計變動為 -43.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

LETSTOP（STOP）市場資訊

$ 3.13M
$ 3.13M

$ 112.31K
$ 112.31K

$ 4.86M
$ 4.86M

64.50M
64.50M

100,000,000
100,000,000

99,999,251.01042
99,999,251.01042

LETSTOP 的目前市值為 $ 3.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 112.31K。STOP 的流通量為 64.50M，總供應量是 99999251.01042，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.86M

LETSTOP（STOP）價格歷史 USD

跟蹤 LETSTOP 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

今日$ +0.0005285+1.10%
30天$ -0.03095-38.93%
60天$ -0.11197-69.75%
90天$ -0.20635-80.95%
LETSTOP 今日價格變化

今天，STOP 記錄了 $ +0.0005285 (+1.10%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

LETSTOP 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.03095 (-38.93%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

LETSTOP 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，STOP 的變化為 $ -0.11197 (-69.75%)，從而更廣泛地了解其表現。

LETSTOP 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.20635 (-80.95%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 LETSTOP（STOP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 LETSTOP 價格歷史頁面

什麼是LETSTOP (STOP)

LETSTOP 是首款以禮券或加密貨幣獎勵安全駕駛的應用程式。擁有超過 100 萬次下載、累計超過 7,000 萬公里的安全駕駛里程，遍佈 180 多個國家，$STOP 代幣由 Solana 提供技術支援。

LETSTOP在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 LETSTOP 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 STOP 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 LETSTOP 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 LETSTOP 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

LETSTOP 價格預測 (USD)

LETSTOP（STOP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 LETSTOP（STOP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 LETSTOP 的長期和短期價格預測。

現在就查看 LETSTOP 價格預測

LETSTOP（STOP）代幣經濟

了解 LETSTOP（STOP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 STOP 代幣的完整經濟學

如何購買LETSTOP (STOP)

正在尋找如何購買 LETSTOP？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買LETSTOP。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

STOP 兌換為當地貨幣

1 LETSTOP（STOP）至 VND
1,278.11955
1 LETSTOP（STOP）至 AUD
A$0.0738264
1 LETSTOP（STOP）至 GBP
0.0359418
1 LETSTOP（STOP）至 EUR
0.0412845
1 LETSTOP（STOP）至 USD
$0.04857
1 LETSTOP（STOP）至 MYR
RM0.203994
1 LETSTOP（STOP）至 TRY
2.0355687
1 LETSTOP（STOP）至 JPY
¥7.38264
1 LETSTOP（STOP）至 ARS
ARS$72.4921821
1 LETSTOP（STOP）至 RUB
3.8491725
1 LETSTOP（STOP）至 INR
4.2853311
1 LETSTOP（STOP）至 IDR
Rp809.4996762
1 LETSTOP（STOP）至 PHP
2.8583445
1 LETSTOP（STOP）至 EGP
￡E.2.302218
1 LETSTOP（STOP）至 BRL
R$0.2608209
1 LETSTOP（STOP）至 CAD
C$0.0675123
1 LETSTOP（STOP）至 BDT
5.940111
1 LETSTOP（STOP）至 NGN
70.9049145
1 LETSTOP（STOP）至 COP
$187.52877
1 LETSTOP（STOP）至 ZAR
R.0.8363754
1 LETSTOP（STOP）至 UAH
2.0443113
1 LETSTOP（STOP）至 TZS
T.Sh.119.9256441
1 LETSTOP（STOP）至 VES
Bs10.29684
1 LETSTOP（STOP）至 CLP
$45.6558
1 LETSTOP（STOP）至 PKR
Rs13.755024
1 LETSTOP（STOP）至 KZT
26.1126891
1 LETSTOP（STOP）至 THB
฿1.5862962
1 LETSTOP（STOP）至 TWD
NT$1.4896419
1 LETSTOP（STOP）至 AED
د.إ0.1782519
1 LETSTOP（STOP）至 CHF
Fr0.0383703
1 LETSTOP（STOP）至 HKD
HK$0.3769032
1 LETSTOP（STOP）至 AMD
֏18.6518514
1 LETSTOP（STOP）至 MAD
.د.م0.4478154
1 LETSTOP（STOP）至 MXN
$0.8941737
1 LETSTOP（STOP）至 SAR
ريال0.1821375
1 LETSTOP（STOP）至 ETB
Br7.4239245
1 LETSTOP（STOP）至 KES
KSh6.2757297
1 LETSTOP（STOP）至 JOD
د.أ0.03443613
1 LETSTOP（STOP）至 PLN
0.1763091
1 LETSTOP（STOP）至 RON
лв0.2117652
1 LETSTOP（STOP）至 SEK
kr0.4551009
1 LETSTOP（STOP）至 BGN
лв0.0815976
1 LETSTOP（STOP）至 HUF
Ft16.2437508
1 LETSTOP（STOP）至 CZK
1.0141416
1 LETSTOP（STOP）至 KWD
د.ك0.01486242
1 LETSTOP（STOP）至 ILS
0.1578525
1 LETSTOP（STOP）至 BOB
Bs0.3361044
1 LETSTOP（STOP）至 AZN
0.082569
1 LETSTOP（STOP）至 TJS
SM0.4492725
1 LETSTOP（STOP）至 GEL
0.1316247
1 LETSTOP（STOP）至 AOA
Kz44.2749549
1 LETSTOP（STOP）至 BHD
.د.ب0.01831089
1 LETSTOP（STOP）至 BMD
$0.04857
1 LETSTOP（STOP）至 DKK
kr0.3113337
1 LETSTOP（STOP）至 HNL
L1.2778767
1 LETSTOP（STOP）至 MUR
2.2089636
1 LETSTOP（STOP）至 NAD
$0.8358897
1 LETSTOP（STOP）至 NOK
kr0.4852143
1 LETSTOP（STOP）至 NZD
$0.0840261
1 LETSTOP（STOP）至 PAB
B/.0.04857
1 LETSTOP（STOP）至 PGK
K0.2044797
1 LETSTOP（STOP）至 QAR
ر.ق0.1772805
1 LETSTOP（STOP）至 RSD
дин.4.8905133
1 LETSTOP（STOP）至 UZS
soʻm585.1805883
1 LETSTOP（STOP）至 ALL
L4.0390812
1 LETSTOP（STOP）至 ANG
ƒ0.0869403
1 LETSTOP（STOP）至 AWG
ƒ0.0869403
1 LETSTOP（STOP）至 BBD
$0.09714
1 LETSTOP（STOP）至 BAM
KM0.0811119
1 LETSTOP（STOP）至 BIF
Fr142.84437
1 LETSTOP（STOP）至 BND
$0.0626553
1 LETSTOP（STOP）至 BSD
$0.04857
1 LETSTOP（STOP）至 JMD
$7.7833425
1 LETSTOP（STOP）至 KHR
195.0600342
1 LETSTOP（STOP）至 KMF
Fr20.59368
1 LETSTOP（STOP）至 LAK
1,055.8695441
1 LETSTOP（STOP）至 LKR
රු14.7715941
1 LETSTOP（STOP）至 MDL
L0.8276328
1 LETSTOP（STOP）至 MGA
Ar218.783565
1 LETSTOP（STOP）至 MOP
P0.38856
1 LETSTOP（STOP）至 MVR
0.743121
1 LETSTOP（STOP）至 MWK
MK84.176667
1 LETSTOP（STOP）至 MZN
MT3.103623
1 LETSTOP（STOP）至 NPR
रु6.853227
1 LETSTOP（STOP）至 PYG
344.45844
1 LETSTOP（STOP）至 RWF
Fr70.57221
1 LETSTOP（STOP）至 SBD
$0.4002168
1 LETSTOP（STOP）至 SCR
0.7241787
1 LETSTOP（STOP）至 SRD
$1.9296861
1 LETSTOP（STOP）至 SVC
$0.4249875
1 LETSTOP（STOP）至 SZL
L0.8358897
1 LETSTOP（STOP）至 TMT
m0.1704807
1 LETSTOP（STOP）至 TND
د.ت0.1427958
1 LETSTOP（STOP）至 TTD
$0.3293046
1 LETSTOP（STOP）至 UGX
Sh168.63504
1 LETSTOP（STOP）至 XAF
Fr27.34491
1 LETSTOP（STOP）至 XCD
$0.131139
1 LETSTOP（STOP）至 XOF
Fr27.34491
1 LETSTOP（STOP）至 XPF
Fr4.95414
1 LETSTOP（STOP）至 BWP
P0.6479238
1 LETSTOP（STOP）至 BZD
$0.0976257
1 LETSTOP（STOP）至 CVE
$4.5986076
1 LETSTOP（STOP）至 DJF
Fr8.64546
1 LETSTOP（STOP）至 DOP
$3.1094514
1 LETSTOP（STOP）至 DZD
د.ج6.3131286
1 LETSTOP（STOP）至 FJD
$0.1112253
1 LETSTOP（STOP）至 GNF
Fr422.31615
1 LETSTOP（STOP）至 GTQ
Q0.3720462
1 LETSTOP（STOP）至 GYD
$10.160844
1 LETSTOP（STOP）至 ISK
kr5.92554

要更深入地瞭解 LETSTOP，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方LETSTOP網站
區塊查詢

人們還問：關於LETSTOP的其他問題

LETSTOP（STOP）今日價格是多少？
STOP 實時價格為 0.04857 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 STOP 兌 USD 的價格是多少？
目前 STOP 兌 USD 的價格為 $ 0.04857。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
LETSTOP 的市值是多少？
STOP 的市值為 $ 3.13M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
STOP 的流通供應量是多少？
STOP 的流通供應量為 64.50M USD
STOP 的歷史最高價（ATH）是多少？
STOP 的歷史最高價是 1 USD
STOP 的歷史最低價（ATL）是多少？
STOP 的歷史最低價是 0.02770163701207271 USD
STOP 的交易量是多少？
STOP 的 24 小時實時交易量為 $ 112.31K USD
STOP 今年會漲嗎？
STOP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 STOP 價格預測 獲取更深入的分析。
LETSTOP（STOP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

