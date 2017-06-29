買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
StatusNetwork 目前實時價格為 0.00493 TWD。SNT 市值為 23,724,430.2097315245973 TWD。追蹤台灣的 SNT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！StatusNetwork 目前實時價格為 0.00493 TWD。SNT 市值為 23,724,430.2097315245973 TWD。追蹤台灣的 SNT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 SNT

SNT 價格資訊

SNT 介紹

SNT 白皮書

SNT 幣種官網

SNT 代幣經濟

SNT 價格預測

SNT 價格歷史

SNT 購買指南

SNT 兌換法幣計算

SNT 現貨

SNT U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

StatusNetwork 圖標

StatusNetwork實時價格 (SNT)

1 SNT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.1575135
NT$0.1575135NT$0.1575135
-2.18%1D
TWD
StatusNetwork (SNT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:46:02 (UTC+8)

StatusNetwork 今日價格

StatusNetwork (SNT) 今日實時價格為 NT$ 0.00493，過去 24 小時內變化了 2.18%。目前 SNT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00493 每 SNT。

StatusNetwork 目前市值在 NT$ 23.72M 排名第 #522，流通供應量為 4.81B SNT。過去 24 小時內，SNT 的交易價格在 NT$ 0.00492（低點）和 NT$ 0.00506（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21.5964422374963761，而歷史最低價為 NT$ 0.1979766642138975

短期表現方面，SNT 在過去一小時內波動了 -0.41%，過去7 天內波動了 -11.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 50.14K

StatusNetwork（SNT）市場資訊

No.522

NT$ 23.72M
NT$ 23.72MNT$ 23.72M

NT$ 50.14K
NT$ 50.14KNT$ 50.14K

NT$ 33.55M
NT$ 33.55MNT$ 33.55M

4.81B
4.81B 4.81B

--
----

6,804,870,174.87816825
6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825

2017-06-29 00:00:00

NT$ 1.16937
NT$ 1.16937NT$ 1.16937

ETH

StatusNetwork 的目前市值為 NT$ 23.72M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 50.14K。SNT 的流通量為 4.81B，總供應量是 6804870174.87816825，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 33.55M

StatusNetwork 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00492
NT$ 0.00492NT$ 0.00492
24H最低價
NT$ 0.00506
NT$ 0.00506NT$ 0.00506
24H最高價

NT$ 0.00492
NT$ 0.00492NT$ 0.00492

NT$ 0.00506
NT$ 0.00506NT$ 0.00506

NT$ 21.5964422374963761
NT$ 21.5964422374963761NT$ 21.5964422374963761

NT$ 0.1979766642138975
NT$ 0.1979766642138975NT$ 0.1979766642138975

-0.41%

-2.18%

-11.50%

-11.50%

StatusNetwork（SNT）價格歷史 TWD

跟蹤 StatusNetwork 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0035103-2.18%
30天NT$ -0.00238-32.56%
60天NT$ -0.00284-36.56%
90天NT$ -0.00515-51.10%
StatusNetwork 今日價格變化

今天，SNT 記錄了 NT$ -0.0035103 (-2.18%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

StatusNetwork 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00238 (-32.56%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

StatusNetwork 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SNT 的變化為 NT$ -0.00284 (-36.56%)，從而更廣泛地了解其表現。

StatusNetwork 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00515 (-51.10%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 StatusNetwork（SNT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 StatusNetwork 價格歷史頁面

StatusNetwork 分析

本分析利用人工智慧模型評估 StatusNetwork 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

StatusNetwork 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 SNT 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

SNT_USDT在4小時周期運行於0.00501樞紐位附近。價格位於S2與樞中之間窄幅震盪。均線系統呈現多頭排列，短期買盤佔據主導地位。MACD形成金叉結構，快慢線在零軸上方發散。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣信號。波動率維持低位，布林帶收口預示變盤臨近。KDJ與StochRSI指標同步向上，動能分布集中。近端支撐位於0.004977，距離現價約0.6%。上方第一阻力位0.005094，距離現價約1.6%。樞中位置0.005056構成即時測試點。遠端參考價位R2為0.005135。下方S1價位0.005015提供微弱緩衝。市場處於方向選擇前夜，多空力量暫時平衡。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 StatusNetwork 的價格？

StatusNetwork (SNT) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Status 應用程式之採用度：作為 Status 訊息平台的公用型代幣，用戶採用率的提升將直接影響 SNT 的需求。

2. 以太坊網路效能：SNT 依賴於以太坊運作，因此以太坊網路擁塞與 Gas 費用的高低會影響其使用體驗。

3. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢，以及投資者對去中心化通訊平台的看法與態度。

4. 代幣實用性：SNT 用於治理、權益證明（Staking）以及在 Status 生態系統中存取高級功能。

5. 競爭環境：與其他訊息傳遞及 DeFi 平台相比的表現。

6. 開發進展：更新、合作夥伴關係，以及新功能的推出。

7. 監管環境：針對去中心化平台的加密貨幣相關法規變動。

為什麼人們想知道 StatusNetwork 今天的價格？

人們希望了解 StatusNetwork (SNT) 今日的價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資規劃。SNT 是一種以以太坊為基礎的代幣，用於驅動 Status 移動應用程式生態系統。交易者需要掌握即時價格，以便把握買入或賣出的機會；而投資者則透過追蹤表現與市場趨勢來進行投資。價格監控有助於評估波動性、做出明智的決策，並有效管理其加密貨幣資產的風險。

StatusNetwork 的價格預測

StatusNetwork（SNT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SNT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
StatusNetwork (SNT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，StatusNetwork 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 StatusNetwork 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 StatusNetwork 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SNT 2026–2027 年價格的預測。

關於 StatusNetwork

Status (SNT) 是一個建立在以太坊區塊鏈上的去中心化平台，旨在促進與去中心化應用程序（DApps）的互動。它作為一個開源的訊息平台和移動介面運作，使用者可以直接從他們的智能手機訪問以太坊網路上的 DApps。SNT 是 Status 網路的原生實用代幣，用於治理和訪問平台內的某些功能。該代幣遵循通脹發行模型，新的代幣作為網路參與者的獎勵而創建。Status 網路旨在將去中心化的好處，如隱私和安全，帶給日常的智能手機用戶，從而促進區塊鏈技術的更廣泛採用。

如何在台灣購買和投資 StatusNetwork

準備好開始使用 StatusNetwork 了嗎？在 MEXC 購買 SNT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 StatusNetwork 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 StatusNetwork (SNT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，StatusNetwork 將立即存入您的錢包。
StatusNetwork (SNT) 購買教程

StatusNetwork 能做什麼？

擁有 StatusNetwork 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 StatusNetwork (SNT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是StatusNetwork (SNT)

Status是一個開源的聊天平臺和支持以太坊上面的去中心化應用（dApp）的移動流覽器。在2017年6月22日開始的ICO因熱度太高造成以太坊網路有史以來最擁堵的一天，因為其智能合約限制大額投入，投資分佈較均勻，總共募集到約30萬ETH。

StatusNetwork資源

要更深入地瞭解 StatusNetwork，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方StatusNetwork網站
區塊查詢

類別 :

Ethereum EcosystemInfrastructureLayer 2 (L2)

人們還問：關於StatusNetwork的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:46:02 (UTC+8)

StatusNetwork（SNT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 StatusNetwork 的更多資訊

SNTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SNT。在 MEXC 上探索 SNTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 StatusNetwork (SNT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 StatusNetwork 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SNT/USDT
NT$0.1575135
NT$0.1575135NT$0.1575135
-1.98%
10.03M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4304365
NT$2.4304365NT$2.4304365

+300.36%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.178281
NT$0.178281NT$0.178281

-5.47%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.470304
NT$0.470304NT$0.470304

-23.73%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.22077
NT$9.22077NT$9.22077

+24.07%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0785925
NT$9.0785925NT$9.0785925

+2.10%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4304365
NT$2.4304365NT$2.4304365

+300.36%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.695512
NT$8.695512NT$8.695512

+135.08%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.35504118
NT$0.35504118NT$0.35504118

+70.20%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.740977
NT$29.740977NT$29.740977

+31.69%

Heima

Heima

HEI

NT$5.0036895
NT$5.0036895NT$5.0036895

+28.02%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SNT 兌 TWD 計算器

數量

SNT
SNT
TWD
TWD

1 SNT = 0.1575135 TWD