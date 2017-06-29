StatusNetwork實時價格 (SNT)
StatusNetwork (SNT) 今日實時價格為 NT$ 0.00493，過去 24 小時內變化了 2.18%。目前 SNT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00493 每 SNT。
StatusNetwork 目前市值在 NT$ 23.72M 排名第 #522，流通供應量為 4.81B SNT。過去 24 小時內，SNT 的交易價格在 NT$ 0.00492（低點）和 NT$ 0.00506（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21.5964422374963761，而歷史最低價為 NT$ 0.1979766642138975。
短期表現方面，SNT 在過去一小時內波動了 -0.41%，過去7 天內波動了 -11.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 50.14K。
No.522
2017-06-29 00:00:00
ETH
StatusNetwork 的目前市值為 NT$ 23.72M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 50.14K。SNT 的流通量為 4.81B，總供應量是 6804870174.87816825，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 33.55M。
-0.41%
-2.18%
-11.50%
-11.50%
跟蹤 StatusNetwork 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0035103
|-2.18%
|30天
|NT$ -0.00238
|-32.56%
|60天
|NT$ -0.00284
|-36.56%
|90天
|NT$ -0.00515
|-51.10%
今天，SNT 記錄了 NT$ -0.0035103 (-2.18%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00238 (-32.56%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，SNT 的變化為 NT$ -0.00284 (-36.56%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00515 (-51.10%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 SNT 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
SNT_USDT在4小時周期運行於0.00501樞紐位附近。價格位於S2與樞中之間窄幅震盪。均線系統呈現多頭排列，短期買盤佔據主導地位。MACD形成金叉結構，快慢線在零軸上方發散。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣信號。波動率維持低位，布林帶收口預示變盤臨近。KDJ與StochRSI指標同步向上，動能分布集中。近端支撐位於0.004977，距離現價約0.6%。上方第一阻力位0.005094，距離現價約1.6%。樞中位置0.005056構成即時測試點。遠端參考價位R2為0.005135。下方S1價位0.005015提供微弱緩衝。市場處於方向選擇前夜，多空力量暫時平衡。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，StatusNetwork 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Status (SNT) 是一個建立在以太坊區塊鏈上的去中心化平台，旨在促進與去中心化應用程序（DApps）的互動。它作為一個開源的訊息平台和移動介面運作，使用者可以直接從他們的智能手機訪問以太坊網路上的 DApps。SNT 是 Status 網路的原生實用代幣，用於治理和訪問平台內的某些功能。該代幣遵循通脹發行模型，新的代幣作為網路參與者的獎勵而創建。Status 網路旨在將去中心化的好處，如隱私和安全，帶給日常的智能手機用戶，從而促進區塊鏈技術的更廣泛採用。
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Status是一個開源的聊天平臺和支持以太坊上面的去中心化應用（dApp）的移動流覽器。在2017年6月22日開始的ICO因熱度太高造成以太坊網路有史以來最擁堵的一天，因為其智能合約限制大額投入，投資分佈較均勻，總共募集到約30萬ETH。
要更深入地瞭解 StatusNetwork，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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