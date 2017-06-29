StatusNetwork 今日價格

StatusNetwork (SNT) 今日實時價格為 NT$ 0.00493，過去 24 小時內變化了 2.18%。目前 SNT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00493 每 SNT。

StatusNetwork 目前市值在 NT$ 23.72M 排名第 #522，流通供應量為 4.81B SNT。過去 24 小時內，SNT 的交易價格在 NT$ 0.00492（低點）和 NT$ 0.00506（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 21.5964422374963761，而歷史最低價為 NT$ 0.1979766642138975。

短期表現方面，SNT 在過去一小時內波動了 -0.41%，過去7 天內波動了 -11.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 50.14K。

StatusNetwork（SNT）市場資訊

排名 No.522 市值 NT$ 23.72MNT$ 23.72M NT$ 23.72M 成交量（24H） NT$ 50.14KNT$ 50.14K NT$ 50.14K 完全稀釋市值 NT$ 33.55MNT$ 33.55M NT$ 33.55M 流通量 4.81B 4.81B 4.81B 最大供應量 ---- -- 總供應量 6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825 6,804,870,174.87816825 發行日期 2017-06-29 00:00:00 發行價格 NT$ 1.16937NT$ 1.16937 NT$ 1.16937 所屬公鏈 ETH

StatusNetwork 的目前市值為 NT$ 23.72M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 50.14K。SNT 的流通量為 4.81B，總供應量是 6804870174.87816825，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 33.55M。